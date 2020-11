Disney actualiza The Mandalorian para eliminar al hombre en vaqueros

Filed to: the mandalorian

The Mandalorian es lo mejor que le ha pasado a Star Wars en mucho tiempo, pero aún así, no está libre de errores, al menos en materia de rodaje. En el episodio número 12 de la serie, brevemente, se podía ver a un hombre en vaqueros, parte del equipo de producción, lo que se convirtió en un meme. Ahora, ese hombre se ha ido para siempre.

Disney ha eliminado al “hombre en vaqueros” que se podía apreciar brevemente en medio de una escena de acción en el cuarto episodio de la segunda temporada de The Mandalorian. Mientras Greef Carga (Carl Weathers), Cara Dune (Gina Carano) y Din Djarin, el mandaloriano (Pedro Pascal) se abrían paso a disparos en una base del remanente del Imperio para descubrir sus planes macabros, ahí en el fondo, intentando no ser visto, se encontraba un hombre en vaqueros (o jeans). Claramente era parte del equipo de producción, pero... ¿y si se trata de un Sith malvado que aún no debía ser revelado?

Bromas aparte, el hombre en vaqueros se convirtió en un meme, pero por más gracioso que fuera, Disney no lo iba a dejar allí mucho tiempo. Se trata de un error que se le pasó por alto a todos los involucrados en la producción, postproducción y edición del episodio. Sin embargo, no hay nada que un parche no pueda solucionar. Una actualización al estilo de un videojuego, solo que no tendrás que descargar nada. Una vez regreses a ver el episodio en Disney Plus, el señor de los vaqueros ya no estará ahí.

Hasta nunca, misterioso hombre del equipo de producción. Fue bueno mientras duró. Tu breve aparición en The Mandalorian se sumará a esa lista de errores épicos en series como el famoso vaso de Starbucks en aquel episodio de Juego de Tronos, y tantas otras cosas que pasaron en esa serie. [Entertainment Weekly vía io9]