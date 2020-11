Internet se cachondea de The Mandalorian después de que un hombre en vaqueros se cuele en una escena

Filed to: The Mandalorian

Si hubo un momento que realmente dio que hablar durante la última temporada de Juego de Tronos no fue la coronación de Bran. Ni siquiera la polémica muerte de Daenerys. S ino el episodio en el que se coló el famoso vaso de Starbucks. Aquel tremendo gazapo inundó por completo Internet de memes y chistes al respecto. Y ahora, parece que la serie The Mandalorian tendrá también su momento “Starbucks” particular . A continuación, van un diminuto spoiler , pero no desvelaremos ningún detalle importante de la trama. Prometido.

Como cada viernes, Disney+ sacó un nuevo capítulo de la serie The Mandalorian . En esta nueva entrega d el capítulo 12 , Mando se reencontró con la mercenaria Cara Dune y el antiguo líder del Gremio de Cazarrecompensas, Greef Karga. Pero d urante una escena en que los tres se enfrentan a un grupo de stormtroopers, la cámara realiza un ligero paneo lateral y... tachán. Q ueda expuesto el que imaginamos que será un miembro del equipo de rodaje de la serie .

La escena en cuestión se puede encontrar en el minuto 18:54, y en ella se puede ver con claridad a un joven ataviado con vaqueros y camiseta que parece ligeramente fuera de lugar .

Los fans de la serie no han tardado en tomarse a cachondeo el episodio y hasta han convertir al involuntario extra en parte del Canon de Star Wars:

El Almirante Jeff Blue-Jeans — como ha sido bautizado el interfecto — no ha tardado en tener su propio cartel promocional , su clon de Lego y hasta su propia figura de acción:

El cachondeo está servido. Ahora solo nos queda rezar por que la serie no termine tan mal como Juego de Tronos.