Ha sucedido. La E3 2023 ha sido cancelada. La feria de videojuegos aseguraba el año pasado que 2023 sería el año en el que regresaría como un evento presencial, pero tras el abandono de la mayoría de expositores de videojuegos más grandes de la industria, han decidido cancelar el evento otra vez. ¿Habría alguna duda de que esto sucedería? O más importante quizás sea la pregunta, ¿volverá la E3 a ser lo que alguna vez fue?

A finales de enero de este año Microsoft anunció que no estaría en la E3 de este año, sino que más bien llevarían a cabo su propio evento de verano. Eso significaba que ninguna de “las 3 grandes” o “The Big 3” estaría en la E3 2023, ya que Xbox, PlayStation y Nintendo no iban a asistir. Con el paso de las semanas, entre febrero y marzo, vimos cómo otras empresas de videojuegos también se bajaban del barco: Ubisoft recientemente anunció que aunque originalmente dijeron que formarían parte de la E3, han decidido no estar y, también, llevar a cabo su propio evento en la ciudad de Los Ángeles en junio, aunque se espera que esté disponible vía streaming para que todo el mundo pueda verlo.

Entre estas y aún más empresas, la E3 parecía quedarse vacía. Ahora, la Asociación de Software de Entretenimiento (ESA) y ReedPop, organizadores de la E3, han anunciado lo inevitable: la E3 2023 se cancela.

La última E3 que se celebró de manera presencial, con la asistencia de expositores y de público, fue en el año 2019. La E3 de 2020 se canceló por la pandemia, y en 2021 se llevó a cabo una versión online o virtual de la E3. En 2022, de nuevo por la pandemia del covid-19, también se canceló la E3.

Se esperaba que 2023 fuera el año en el que la E3 regresaría por todo lo alto, pero finalmente no ha sucedido. ¿Veremos una E3 en 2024, o es el fin de una era? Otros eventos, como el Summer Game Fest a mediados de año y The Game Awards a finales de año, han tomado mucha más relevancia en la industria, y cada vez más empresas prefieren hacer su propio evento para anunciar los títulos en los que están trabajando. Si en 2019 vimos la última E3 y no lo supimos, no quedará más que recordar a la que alguna vez fue la feria de videojuegos más importante y grande en el mundo.