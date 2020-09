Imagen : Disney.

Ya es oficial. La que originalmente fuera la primera serie del universo cinematográfico de Marvel que iba a estrenarse en Disney+, ha vuelto a retrasar su estreno, esta vez hasta 2021. Y según rumores, la culpa podría tenerla Black Widow.

Originalmente The Falcon and The Winter Soldier, serie que se centra en los personajes interpretados por Anthony Mackie (Sam Wilson, Falcon) y Sebastian Stan (Bucky Barnes, el Soldado de invierno) iba a llegar en el mes de agosto de 2020, sin embargo, Marvel decidió retrasarla de forma indefinida debido a la pandemia en curso y las dificultades que tuvo para concluir su producción a tiempo.

No obstante, aunque esperábamos que llegara en algún momento de este año, ya no será así. Marvel Studios ha decidido cambiar el orden en el que se estrenarán las series del MCU en Disney+. WandaVision, la serie de Scarlet Witch y Visió n, llegará primero en algún momento de este mismo año, y The Falcon and The Winter Soldier llegará en algún momento de 2021, al igual que la serie en solitario de Loki.

Se especula que el retraso de The Falcon and The Winter Soldier tiene que ver con Black Widow, la película que originalmente iba a estrenarse en el mes de mayo pero aún no ha podido hacerlo. Y es que aunque Black Widow se desarrolla antes de los acontecimientos de Avengers: Endgame, mientras que The Falcon and The Winter Soldier se desarrolla después de Endgame, sucede algo en Black Widow que marcará las bases de lo que veremos en la serie de Sam y Bucky. Dicho de otro modo, parece que The Falcon and The Winter Soldier no puede llegar antes de Black Widow; de ser cierto, significa que tendremos que esperar al estreno de la película antes de poder ver la serie. [vía Jeremy Conrad (Twitter) / Verge]