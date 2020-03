El brote de coronavirus está haciendo que las aerolíneas realicen vuelos vacíos "fantasma"

Filed to:

Europa emplea un sistema de “usar o perder” para determinar las franjas horarias de vuelo de una aerolínea, entonces, ¿qué deben hacer los operadores cuando un brote global repercute en los tanques de los vuelos? La respuesta: vuelos “fantasmas”.



Es exactamente lo que parece: las aerolíneas actualmente vuelan aviones sin pasajeros en toda Europa y desperdician miles de litros de combustible en el proceso, informó el Sunday Times esta semana. Si bien varía según el modelo, algunos aviones pueden quemar una gran cantidad de combustible para aviones por kilómetro de vuelo, emitiendo toneladas de CO2 y otros gases de efecto invernadero todo el tiempo.



La razón por la cual los operadores se han visto obligados a desplegar aviones “fantasmas” se puede encontrar en una regulación de décadas “para garantizar que las aerolíneas tengan acceso a los aeropuertos más concurridos de la UE sobre la base de los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación”, según el Sitio de la Comisión Europea. En Europa, si las aerolíneas no utilizan el 80 por ciento de sus espacios de vuelo asignados en un aeropuerto en particular, corren el riesgo de perder esos espacios a los competidores en sus evaluaciones anuales por parte de los funcionarios del gobierno. Esencialmente, los operadores tienen que demostrar que tienen la demanda del cliente para justificar tales propiedades inmobiliarias de primer nivel.



Esta cuota ha enviado a los operadores a luchar debido a la poca demanda de vuelos en medio del brote de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Hasta la fecha, se han reportado más de 100.000 casos en 101 países en todo el mundo.



Esta semana, el Secretario de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, escribió a los reguladores pidiendo una moratoria sobre estas reglas para evitar mayores repercusiones ambientales y económicas a medida que el brote continúa extendiéndose. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el coste de volar aviones vacíos se suma a la pérdida de ventas estimada de 113 mil millones de dólares de la industria de la aviación, ya que las personas evitan viajar por miedo a contraer la enfermedad.

Estos vuelos “fantasmas” marcan otro efecto ambiental en cascada derivado de la rápida propagación de COVID-19 en todo el mundo. La demanda mundial de petróleo también colapsó y experimentó su caída más dramática en la historia a principios de esta semana. Y, para bien o para mal, la contaminación del aire sobre China se ha desplomado de manera similar a raíz de varias cuarentenas del gobierno que pusieron a millones de ciudadanos encerrados en un intento de contener la propagación de la enfermedad.