El canal de Suez en miniatura donde los marineros aprenden a no quedarse atascados

Port Revel, un centro de formación en el manejo de buques ubicado en Saint-Pierre-de-Bressieux, al sureste de Francia, ha visto aumentar su popularidad después de que el gigantesco Ever Given se quedara atascado en el canal de Suez.

La escuela de marineros, que forma a pilotos, capitanes y oficiales de grandes buques, como superpetroleros, portacontenedores, transportadores de gas y cruceros, cuenta con modelos a escala 1:25 de esas embarcaciones y simula distintas condiciones naturales en un lago artificial de cinco hectáreas.

Fundado en 1967, fue el primer centro de este tipo en todo el mundo, y ha formado a más de 7000 personas. Cuenta con muelles y amarres de toda clase, generador de olas, zonas de aguas poco profundas, corrientes, zonas expuestas al viento y un canal de Suez en miniatura donde puedes practicar para no quedarte encallado, como le pasó al Ever Given.

Los marineros navegan el lago en pequeñas maquetas equipadas con indicadores para el ángulo del timón, la velocidad del motor, la velocidad del barco y la velocidad del viento, así como propulsores de popa y proa, anclas, DGPS y timones de varios tipos. La flota de modelos es alucinante.

Port Revel es un esfuerzo conjunto de la Société Grenobloise d’Études Et d’Application Hydraulique y la compañía petrolera Esso. Ambos socios llevan construyendo barcos a escala desde 1952 para probar los efectos de los grandes buques en las operaciones de envío y formar a sus tripulaciones.



Muchos de los modelos son réplicas de buques reales que incluso tienen la capacidad de simular fallos en la dirección y problemas de motor para que los alumnos puedan aprender a responder en dichas situaciones.

“Después de cada accidente, vemos que llegan nuevos clientes”, dijo a Reuters François Mayor, el director de Port Revel. “El coste de la capacitación en Port Revel no se parece en nada al coste de tener una embarcación como esa atascada durante un día”.