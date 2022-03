Todavía nos estamos pellizcando que “Nic Cage interpretando a Drácula” es algo real que nuestros globos oculares pronto podrán presenciar. Nuevas fotos del set de la comedia de terror de Chris McKay, Renfield, protagonizada por Nicholas Hoult como el ayudante de cierto vampiro famoso, ahora nos hacen sentir aún más ansiosos por ver a Cage en acción.



Echa un vistazo, cortesía de la revista People, que obtuvo la primicia del siglo para los fans de Cage aquí (clic para ver más imágenes):



El traje de terciopelo rojo: elegante, retro, bueno para ocultar manchas de sangre. (La gente también tiene un chasquido de Hoult en el set que sugiere que definitivamente habrá muchas cosas rojas en Renfield). El medallón de oro llamativo y los dedos llenos de anillos gruesos: accesorios esenciales para vampiros. El peinado, o la falta del mismo (¡esas uñas!), se siente completamente apropiado: el cabello peinado hacia atrás es muy Bela Lugosi, y el maquillaje es perfecto, con esas cejas puntiagudas, violáceas con labios y tez pálida propia de un miembro de los no-muertos. Es un look clásico de vampiro con un toque de Cage. Ni siquiera lo hemos escuchado hablar todavía (¿hará un acento de Transilvania?) y no sabemos mucho sobre la historia (¿trascenderá siendo lo que suena mucho como un riff en What We Do in the Shadows?), pero estamos absolutamente seguros de que Cage va a clavar este papel al 100 por ciento.



Cage nunca se fue realmente; en todo caso, solo se ha vuelto más prolífico en los últimos años. Ahora parece que está renaciendo; probablemente comenzó en 2018, con su actuación principal con una motosierra en la casa de terror Mandy de Panos Cosmatos y su interpretación deliciosamente inspirada como Spider-Man Noir en Spider-Man: Into the Spider-Verse. El año pasado trajo a Pig, que recibió buenas reseñas (y provocó un revuelo genuino, aunque no realizado, en el Oscar por Cage, más de 25 años después de que ganara por Leaving Las Vegas), y su actuación (como “él mismo”) en la película de metaacción The Unbearable Weight of Massive. El talento acaba de ganar elogios en SXSW.



Renfield tiene una fecha de lanzamiento para 2023.