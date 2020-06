El Dell XPS 15 es probablemente el mejor portátil que puedes comprar

Foto : Sam Rutherford ( Gizmodo )

Cuando el XPS 15 llegó a mi casa, pensé que ha bía habido un error. La caja no parecía lo su ficientemente grande co mo para contener un ordenador portátil de 15 pulgadas, o al menos no uno del tamaño del modelo del año pasado. Y aunque estuviera equivo cado , tenía buenas razones para estar confundido. A pesar de tener un diseño famil iar, el nuevo X PS 15 95 70 es una bestia completamente distinta a su predecesor . Y si el objetivo de Dell pa ra esta primera renovación en cuatro años del XPS 15 era r etener las cualidades de la lín ea XPS mejorando su r end imien to, portabilid ad y u sabilida d general, cr eo q ue lo ha logrado .

Advertisement

Comencemos por su diseño. P arece que, mie ntras muchos de nosotros estábamos ahogando nu estras pena s est a c uaren tena con d ulces y pan casero, el XPS 15 estaba baja nd o de peso y red ucien d o unos centímetros su cintura. Todo, desde la bisagra has ta la tap a, p asando por biseles laterales de aluminio , es m ás fino y definido . Pero aún más importan te, el nuevo XP S 15 es un 8% más delgado, un centímetro más estrecho y do s centíme tros m enos largo en la base (34,47 x 23,01 x 1,8 cm y 1, 81 kg ). Si bien eso puede no par e cer demasiado , en la prác tica hace que el X P S 15 sea m ás elegante y es belto que nunca .

Dell incluso modific ó algunas cosas que de otro modo p od rían habers e pasado por alto, como el pan el inf erio r d e pl ástico del modelo anterior por un nuevo panel de al uminio c ep i llado , qu e no solo aume nta la durabili dad del sistema, sino que ta mbién pro duce u n m e jor f lu jo d e calor , que a veces era un problema en el antiguo XPS 15. Incluso con las dimensi ones e xteriores más pequeñas del XPS 15, sus te clas son más grand es y su t ouchpa d es gigantes co (per o basta nte preciso), con un área que es más de un 6 0% más gr a nde que an t e s.

Advertisement

Sin embargo, Dell no se detuvo ahí , porq u e al reducir significa tivamente el tamaño del marco bajo la p a ntalla , el nuev o 20 20 XPS 15 puede incluir una pantalla 16: 10 d e 15 pulg ad as u n p oco m á s grande e n menos e spacio, lo que resulta en una rela ci ón pantalla c uerpo cercana al 93%. Pr ácticamente no queda cuerpo que recor t ar . Pero ade m ás Dell movi ó los nuevos altavoces estéreo d el XPS 15 a ambos lados d e l teclado, lo que permite que proyecten el sonido en tu cara, en lugar de r ebotarl o e n la mesa o en tu regazo , lo que nunca es una experienc ia ide a l .

Advertisement

En cuanto a la pantalla en sí, co n e l modelo base de $ 1 300 obtienes una pantalla no táctil Full HD, pero puedes mejorarla a una pantalla táctil OLED 4K suponiendo que no te importe d e sembolsar má s de $ 3 0 00. Nuestra unidad de prueba de $2 300 tiene una pantalla táctil LCD 4 K que sería una buena opción para profesionales como editores de vi deo. Cuando medí la pantalla con un medidor de luz, registré un brillo má ximo de 497 nits, a la altura de los 500 que declara Dell, mientras q ue la gama de co lores cubre el 100% de Adobe RGB (o el 94% de DCI-P3), entregando c ol ores intensos y vibr antes que nunca me de jaron de impr esi o n ar.

Pero el mayor cambio en el nuevo XPS 15 es la eliminación de los puertos USB tipo A y el adaptador de corri ente estilo barril de l a vieja escu el a de Dell. En el lado derecho del equipo, hay un solitario U SB-C 3. 1 junto a un jack de audio de 3 , 5 mm y el n u evo lector de tarje tas SD de tamañ o completo, además de dos p uertos USB-C con soporte para Th underbolt 3 a la izquierda . Como ya no hay un puerto de alimentación dedicado, los tres puertos USB- C se pueden usar para cargar (y salida de video). Es una selección d e pu e rtos b asta nte adaptable, aunque me gustaría que, como e n el MacBook P ro 16, Dell ofreciera un total de cuatro puertos USB-C en lugar de solo tres , ya que a menudo tienes que reservar un puerto para cargar. Dicho esto, a dif er encia de Ap ple, Dell incluye un adaptador USB-C a USB-A / HDMI gratuito en la ca ja.

Advertisement

Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue 1 / 6

Con u na nueva línea de procesad ores Intel de décima generación, el XPS 15 t ambién ofrece un mejor rendimiento. Nues tra unidad de prueba con una CPU i7-10875H superó a un MacBook Pro 16 con un equipamiento similar renderizando imágenes en Blender. El XPS terminó en 4 minutos y 29 segundo usando la CPU y en 6 mi n utos y 40 segundos usando la GPU. En com paración, el MacBook Pro 16 tardó 7 minutos y 41 segundos en completar la misma prueba con l a CPU, y 8 minu tos y 58 segundos con la GP U. A de más , en Handbrake, el XPS 15 convirtió un video 4K a Full HD e n 8 minutos y 42 segundos, casi seis minutos más rápido que el MacBo ok Pro 16 (14:09).

Advertisement

En cuanto al rendimiento gráfico, el XPS 15 es bueno, pero no excelente. A diferencia del XPS 17 más grande, que puede equ iparse con una GPU Nvidia RTX 2060, el XPS 15 puede llevar una gráfica GTX 1650 Ti con 4 GB de VRAM. Aunque tiene un empuje más que suficiente para la edición de vídeo o jugar juegos, tendrás que ajustar un p oco la c onfig uración de los gr áficos dependiendo de lo que estés jugando, especialment e si optas po r u na pantalla 4K.

Advertisement

E n Shadow of the Tomb Raider a 4K en configuraciones altas, el XPS 15 solo logró alcanzar 16 cuadros por segundo, lo que me obligó a reducir la resolución a 1920 x 1200 para poder obtener 53 cua dros por segund o, mucho más jugables. Y pasó algo similar en Far Cry 5, donde co n una resolución 4K y configuraciones ultra, el XPS 15 llegó a 16 fps, pero cuando bajé a Full HD, los números fps se dispararon hasta los 54 fps. Po r lo tant o, en general, el XPS 15 es una máquina de juego aceptable en Full HD per o no en 4K, por lo que para la mayoría de las personas será más que suficiente.

Dell incluso mejoró la duración de la batería del XPS 15. E l nuevo modelo duró 8 horas y 28 minutos en nuestra prueba de reproducción de vídeo versus 7 horas y 22 minutos en el equipo del año pasado, una mejora de más de una hora. Eso es bueno , aunque tienes que saber que el tamaño de la batería del XPS 15 depende de las opciones de gráficos que eli jas , ya que los sistemas con gráficos integrados vienen con una batería de 56 WHr, mientras que los XPS 15 más hambrientos de energía con GPUs discretas traen baetrías de 86 WHr un poco más pesadas .

Advertisement

En cuanto a las desventajas del XPS 15, casi desearía que hubiera más de lo que quejarse porque no quiero que Dell se duerma en sus laureles. Si el trabajo es intenso, los ventiladores del XPS 15 pueden ser un poco ruidosos, y si us as pantalones cortos, la parte inferior puede calentarse demasiado . Pero en comparación con el XPS 15 del año pasado, el nuevo modelo tiene térmicas mucho mejores y pu ede realizar más tareas sin necesidad de encender sus ventiladores. También me hubiera gustado ver algunas opciones de CPU AMD junto con la gama de chips Intel de décima generac ión, y aunque querría que Dell también pusiera la GPU Nvidia de la serie 20 aquí, si tengo en cuenta el aumento de calor y consumo de energía que crearía , pued o entender por qué no lo hi zo .

Advertisement

Aún así, esos inconvenientes son pequeños detalles en lo que por lo demás es uno de los mejores ordenadores portátiles ultraligeros del mercado. Con el nuevo XPS 15, Dell ha l ogrado preservar su estilo e identidad característicos al tiempo que mejora casi todos los aspectos del equipo . Su pantalla es más grande y brillante, pero ocupa menos espac io que antes; su chasis es más delgado y más portátil, e incluso aunque el rendimiento del XPS 15 haya aumentado, la duración de la batería también ha aumentado significativam ente.

Claro que hay ordenadores por tátiles más grandes que po dría n producir más cuadros por segundo al jugar y ordenadores portátiles más pequeños de 13 pulgadas que podrían tener más sentido para pe r sonas en constante movimiento. Pero si solo pudiera elegir un portátil para hacerlo todo: trabajo, entretenimiento y necesidades diar ias generales , hay pocos equipos que preferiría tener antes que el XPS 15.

Advertisement

En resumen