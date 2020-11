El día que Porsche diseñó el automóvil perfecto... para no venderlo

Ilustración : Porsche AG/Club of Rome/Jason Torchinsky

Por lo general, no me proclamo un hombre de negocios capacitado, ni siquiera competente, o incluso un hombre de negocios sin talento, pero sé que una excelente manera de ganar dinero en el negocio del automóvil es vender más automóviles. También sé que si vendes automóviles que no necesitan ser reemplazados durante al menos tres décadas, probablemente no sea un gran movimiento comercial. Es muy probable que esa sea la razón por la que la investigación de Porsche sobre un vehículo de larga duración nunca dio como resultado un modelo de producción. Porque a Porsche le gusta vender coches.



Advertisement

Bueno, con toda honestidad, no puedo decir con certeza que Porsche nunca haya lanzado al mercado su proyecto de 1973, el Forschungsprojekt-Langzeit-Auto (afortunadamente, por lo general se llama FLA) por temor a quebrar. Pero es fácil imaginar que si el FLA hubiera alcanzado la producción, ese podría haber sido el resultado.



Foto : Porsche AG

Advertisement

No es que el FLA fuera un mal auto, porque, en realidad, no lo hubiera sido, en absoluto. Pero era un automóvil diseñado por razones y objetivos radicalmente diferentes a los de la mayoría de los automóviles, y quizás especialmente para otros Porsche.



La FLA surgió como resultado de un pensamiento muy responsable, sobrio y francamente pesimista. Hay un grupo de expertos dedicado a estudiar básicamente lo jodida que está la humanidad en un momento dado, y este club se llama Club de Roma. Es un poco engañoso, ya que parece que debería ser mucho más divertido y tal vez involucrar emborracharse y ponerse una toga.



Advertisement

Foto : Porsche AG

En 1972, el club emitió un informe llamado Los límites del crecimiento, basado en una serie de estudios y simulaciones (algunos financiados por la Fundación Volkswagen) que determinaron que el crecimiento descontrolado de la economía global conduciría a un grave agotamiento de los recursos. Para el siglo XXI, proponía el libro, ya sería esencialmente imposible fabricar automóviles.



Advertisement

Ciertamente, el informe no estaba equivocado de ninguna manera (los recursos son definitivamente finitos), pero el cronograma estaba un poco desviado y, en general, todo fue mucho menos eficiente a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.



Cuando salió el informe, fue una alarma para muchos, especialmente en Europa, y Porsche, decidido a no irse sin luchar, comenzó a desarrollar un automóvil diseñado para una vida útil extremadamente larga. Ese automóvil requeriría recursos y mantenimiento mínimos, por lo que se necesitaría producir menos automóviles porque los que se fabricaron durarían mucho.

Advertisement

Foto : Porsche AG/Porsche Pictures Past

Este era un automóvil muy sobrio y práctico, no un automóvil deportivo por el que se conocía a Porsche, y como resultado tenía una potencia de salida bastante modesta: 75 caballos de fuerza, provenientes de un motor de cuatro cilindros en línea. Utilizaba una transmisión automática, principalmente porque Porsche no confiaba lo suficiente en la gente para conducir correctamente y no gastar embragues y ese tipo de cosas.



Advertisement

Foto : Porsche AG

De hecho, en el contexto de la época, 75 HP realmente no estaba nada mal: muchos autos populares de la época generaban esa cantidad de potencia o menos, y creo que Porsche podría haberse salido con la suya con mucho menos. Pero aún así, es Porsche.



Advertisement

También muy parecido a Porsche era el posicionamiento del motor, en la parte trasera pero montado transversalmente, muy inusual para la empresa.

Se decía que el motor estaba sobreconstruido y utilizaba un sistema de enfriamiento diseñado para ayudar a que el motor alcanzara la temperatura de funcionamiento óptima rápidamente; los sistemas de filtración de aceite y aire fueron diseñados para ser muy eficientes, todo para una mayor longevidad.



Advertisement

El mantenimiento también fue diseñado para ser simple, con depósitos de aceite de gran tamaño para el tren de transmisión para extender los intervalos de cambio de fluido, y las tuberías se hicieron de aluminio fácilmente reciclable en lugar de cobre.



Incluso se replanteó el sistema eléctrico, con contactos de enchufe plateados, un sistema de encendido sin contacto y un telar de cableado dividido en secciones extraíbles para facilitar las reparaciones sin necesidad de reemplazar todo.

Realmente, todas estas son ideas sólidas, pase lo que pase.

El diseño de la carrocería también fue interesante, diseñado para la practicidad y la utilidad más que para la estética, aunque creo que se vería muy bien. Era un diseño de hatchback, vagamente en forma AMC Pacer / Gremlin. Pero debido a que tenía el motor plano debajo del piso trasero, podría proporcionar una escotilla y un maletero delantero muy práctico.

Advertisement

En este sentido, me recuerda mucho a un prototipo actualizado del Volkswagen EA266, el auto que casi reemplazó al Beetle, y que, significativamente, también fue desarrollado en gran parte por Porsche. Aunque no he encontrado ninguna evidencia directa, no me sorprendería saber que varios de los diseñadores del FLA provenían del antiguo equipo de EA266.

Imagen : Porsche AG

Advertisement

De hecho, creo que las luces traseras utilizadas en el FLA eran las mismas que las del EA266, simplemente giradas 180 grados.



Si bien nunca se le dio una carrocería terminada, la piel del automóvil debía ser de aluminio (el material más fácilmente reciclable en esa era antes de los plásticos muy reciclables) sobre un marco de metal resistente a la corrosión, que se dice que son aleaciones de hierro, cromo y níquel.



Advertisement

Foto : Porsche AG

El FLA se mostró públicamente solo una vez, en la feria IAA de Frankfurt de 1973, y no parece haber tenido mucho impacto. Siendo seres humanos lo que somos, las espantosas advertencias del informe del Club de Roma pronto dejaron de ser emocionantes y volvimos a ignorar felizmente el futuro.



Advertisement

El coche se encuentra actualmente en el Museo Porsche y, si bien es fácil descartarlo, la verdad es que estaba muy adelantado a su tiempo. Hoy en día llamamos a estas ideas “sostenibilidad”, y los fabricantes de automóviles se preocupan absolutamente por ello, o al menos, sus departamentos de relaciones públicas afirman que sí.



Los automóviles se diseñan teniendo en cuenta la reciclabilidad y la eficiencia hoy, desde el principio, y son mucho mejores de lo que era posible a principios de la década de 1970. El método actual parece ser construir autos que puedan caducar y reciclarse bien en lugar de construir autos que duren para siempre, probablemente porque un escenario requiere comprar más autos y el otro no.



Advertisement

Aún así, como alguien que tiene varios autos con más de 30 años, veo absolutamente el atractivo en una máquina como el FLA.