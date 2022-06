Por muy buena que hubiese sido Obi-Wan Kenobi, no había forma de que superase a lo que vimos hace años en Mustafar. En La venganza de los Sith, Obi-Wan (Ewan McGregor) y Anakin Skywalker (Hayden Christensen) lucharon a muerte sobre el planeta volcánico . Las imágenes grabadas por George Lucas para la escena eran impresionantes por sí solas, pero la música de John Williams, titulada “Battle of the Heroes”, realmente le dio a todo una dimensión superior . La música sirvió para ilustrar maravillosamente toda la tensión acumulada entre estos dos personajes y nos sirvió para crear una épica batalla digna de Star Wars.

Casi 20 años después, Anakin y Obi-Wan se volvieron a ver las caras de nuevo . En esta ocasión , Anakin ya no era Anakin, sino Darth Vader , pero su odio por Kenobi seguía intacto . Las peleas entre maestro y aprendiz en la serie de Disney+ fueron bastante épicas, pero incluso pese a la excelente música de la compositora Natalie Holt, nada era capaz de causar la misma emoción que John Williams. Es por eso que un usuario de YouTube decidió coger estas escenas y editarlas con la canción de “Battle of the Heroes”. Échale un vistazo y dime si ahora no mola mucho más .

Obi-Wan vs Vader - RESCORE with Star Wars III soundtrack

Algunos quizás se pregunten por qué la directora Deborah Chow no usó simplemente la misma música de La venganza de los Sith para remarcar la importancia de este nuevo enfrentamiento . Y aunque no sabemos a ciencia cierta si esa opción se llegó a contemplar o no , podemos imaginar por qué no lo hizo . Los temas musicales se suelen reutilizar con frecuencia en Star Wars, pero en muy pocas ocasiones se aprovecha más allá de las notas iniciales . Williams escribe estas partituras con escenas muy particulares en mente. Y esta batalla, por genial que sea, simplemente no resulta tan dramática y aterradora como la primera. Así que no podía tener la misma música . Se trata de un momento diferente, un lugar diferente, y distintos personajes (Vader ha sustituido a Anakin ) . Pero, aunque no sea la versión oficial, no está mal esta pelea alternativa, ¿verdad?