El fin de la cultura del carbón

Esta historia fue publicada originalmente por Molienda.



El desfile no comenzaría hasta dentro de una hora, pero Rosemary Fulton ya estaba abrigada en su silla plegable en un domingo de agosto inusualmente fresco , justo allí en Main Street en la pequeña ciudad de Marissa, Illinois.

Ella no estaba sola. Otros residentes estaban comenzando a instalar sus propias sillas plegables y refrigeradores a ambos lados de Main Street. Una pancarta brillante a unas pocas cuadras anunciaba la celebración: el Festival Anual del Carbón de Marissa, conocido coloquialmente como el Festival del Carbón.

Fulton, de 81 años, había estacionado frente al ayuntamiento, el nombre de su ocupante original todavía está grabado en piedra en el costado. : Primer Banco Nacional.

Hubo un tiempo, dijo Fulton, en el que no podía caminar por Main Street sin ver a varios amigos y vecinos ocupados con sus asuntos. La ciudad era más animada, dijo, y eso se debía al carbón.

Hace más de 40 años, Marissa era considerada una capital de la minería del carbón en el Medio Oeste, con más de una docena de minas en el área. El área historia El carbón se remonta a la década de 1850, cuando se extrajo comercialmente por primera vez en la parte sur del estado. Para 1882, El condado de St. Clair, que abarca a Marissa, fue el condado con mayor producción de carbón en Illinois.

Hay evidencia de esa historia en todo el pueblo: artefactos mineros en el Museo Histórico de Marissa; un monumento a los mineros de carbón en el parque de la ciudad; y, por supuesto, el Coal Fest. La celebración anual de todo lo relacionado con el carbón incluye un carnaval, un encuentro y saludo con los mineros del carbón, un torneo de cornhole y la coronación de una adolescente local como Reina del Carbón.

Pero el carbón ya no es el rey, ni en Marissa ni en el Medio Oeste, donde las plantas de carbón enfrentan un futuro incierto. regiones, aldeas, ciudades y pueblos están considerando lo que el cambio climático significará para el carbón, no sólo como fuente de energía, sino como un ícono cultural en el corazón de Estados Unidos. A pesar de los sentimientos de orgullo en las comunidades que dependen del carbón, el carbón sigue siendo uno de los combustibles fósiles con mayor intensidad de carbono. combustibles, que enferman a las personas y contaminan las vías fluviales. Algunas poblaciones miran el fin del carbón no con nostalgia sino con alivio. Pero para todos De ellos, queda una pregunta: ¿Cómo sería un mundo sin carbón?

En Marissa, muchas personas, incluido Fulton, quieren que continúe el uso del carbón. Fulton ve el declive de la industria reflejado en el declive. de su comunidad. La mayoría de las personas en Marissa sienten pasión por el carbón porque proporciona una de las últimas oportunidades económicas en la ciudad: un trabajo en la central eléctrica o en la mina debajo de ella.

“Necesitamos que esta industria siga adelante en esta área”, dijo Fulton. “Necesitamos empleo. Necesitamos a la gente. Necesitamos eso para nuestras escuelas, bibliotecas, todas las cosas buenas».

Marisa, Illinois

Marissa está situada a unas 40 millas fuera de St. Louis, justo al otro lado de la frontera en Illinois. Fuera de los límites de la ciudad se encuentra uno de los Las instalaciones más contaminantes del país, el Prairie State Energy Campus. La mina de carbón subterránea y la planta de energía combinadas emitieron 12,4 millones de toneladas de dióxido de carbono el año pasado: el equivalente a casi 2,7 millones de automóviles conducidos durante un año. En ciertos lugares de la ciudad, puedes vea la penacho de humo que sale de una chimenea tan alta, que parece un rascacielos junto a los interminables campos de maíz.

El carbón solía ser un motivo de orgullo para los habitantes del Medio Oeste, con minas esparcidas por el área hasta que las nuevas normas de aire limpio en 1990 cerraron muchas de abajo. Ahora Prairie State es uno de los pocos que siguen en pie. En los últimos años, mientras el gas natural ha dominado en la mayoría de otros partes del país, el Medio Oeste todavía tiene confió en quemando carbón para energía, Para muchas ciudades pequeñas, el carbón fue la principal forma de oportunidad económica para múltiples generaciones, allanando el camino para que sus residentes compraran casas. , criar a sus familias y vivir cómodamente en áreas rurales.

Ahora que el carbón está a punto de desaparecer, muchas ciudades no quieren quedarse atrás en la inminente transición energética nacional. Durante más de una década, el carbón ha sido superado económicamente por el gas natural fracturado y las energías renovables cada vez más baratas. Ahora, un impulso para descarbonizar la energía El sector, tanto del gobierno federal como de los servicios públicos privados, está resultando en la demolición, reemplazo o transición de aún más plantas de carbón a energías renovables. producción de energía.

Pero el fin del carbón en el Medio Oeste no es una conclusión inevitable. Algunos propietarios de centrales eléctricas de carbón se resisten a los llamados a cerrar sus plantas . Y las opiniones entre los vecinos de las plantas de carbón son mixtas: algunos residentes resienten la contaminación, mientras que otros aprecian los beneficios económicos. Al igual que Marissa y en toda la región, la transición hacia los combustibles fósiles representa el declive de la única industria que tienen generaciones de residentes. alguna vez conocido.

Dada la historia minera de la ciudad, “No es una sorpresa que estas sean [algunas de] las últimas plantas de carbón que se construirán en el país”, dijo Christine Nannicelli, miembro senior del personal del capítulo de Illinois del grupo ambientalista Sierra Club.

Nannicelli señala que en Illinois, los últimos 20 años han visto una fuerte disminución tanto en el uso de carbón como en el número propuesto de nuevas centrales eléctricas alimentadas con carbón. La generación de energía a carbón, en particular, ha caído en picada en la última década, disminuyendo de Del 41 por ciento de la electricidad en el estado en 2012 al 21 por ciento en 2022. según la Administración de Información Energética de EE.UU..Nannicelli estima que de las 24 centrales eléctricas de carbón propuestas a principios de este siglo, sólo se construyeron dos. Una es Prairie State, que entró en línea en 2012.

La planta es una de las Las 10 instalaciones más contaminantes de Estados Unidos. Para Nannicelli, Prairie State siempre ha sido “el elefante en la habitación». en Sierra Club en 2010, se dedicó a intentar cerrar el proyecto.

Una ley aprobada por el gobernador de Illinois, JB Pritzker, en 2021 para hacer la transición del estado hacia los combustibles fósiles y crear empleos en el proceso establecido establecer un cronograma para cerrar la planta para 2045. Pero una demanda del Sierra Club tiene como objetivo cerrar la planta antes.

el demanda judicial, presentada en marzo de este año, afirma que la Prairie State Generating Company ha estado violando la Ley de Aire Limpio al operar sin un permiso durante más de una década. En el último año, la planta ha sido citada por la Agencia de Protección Ambiental de Illinois por liberación demasiado mercurio y otros contaminantes en la atmósfera.

Mientras tanto, el Campus de Energía de Prairie State quiere extender la vida útil de la planta de energía mucho más allá de su fecha de cierre programada para 2045. Para ello, la empresa está investigando una tecnología de captura de carbono, que atraparía el dióxido de carbono antes de que escape de las chimeneas de la planta. estar secuestrado en las profundidades subterráneas. El sur de Illinois ha sido propuesto como un sitio apto para el almacenamiento de carbono, debido a que las mismas características geológicas que lo hicieron Un refugio para la extracción de carbón durante los últimos siglos también proporciona lo que podría ser un lugar sólido para almacenar el carbono capturado. La presencia de arenisca porosa Lo profundo debajo de la superficie proporciona el contenedor perfecto para el carbono, lo que ha llevado a una gran cantidad de proyectos propuestos de captura de carbono en el estado.

Muchos en Marissa apoyan la captura de carbono como salvavidas para el carbón en el área, incluido Paul Weilmuenster, quien trabajó en minas de carbón. durante 30 años.

“Tal vez surgirían más minas de carbón si tuvieran estas centrales eléctricas con recuperación [de dióxido de carbono] y todo”, dijo Weilmuenster.

Pero muchos expertos dicen que no tiene sentido utilizar tecnología costosa de captura de carbono para mantener vivas las plantas de carbón, ya que las plantas de energía con La captura de carbono aún libera otros contaminantes y porque existen muchas alternativas más limpias y económicas para la generación de energía.

“No consideramos la captura y el almacenamiento de carbono como una inversión realista o responsable para el carbón”, dijo Amanda Pankau, directora de energía y resiliencia comunitaria en Prairie Rivers Network, una organización ambiental sin fines de lucro con sede en Illinois.

Pankau no descarta por completo la captura de carbono, pero dice que debería usarse en sectores que no tienen otros recursos viables. formas de reducir sus emisiones, como el cemento y la acerería, y no como reemplazo para la transición a energías limpias.

“Creemos que existen oportunidades más inmediatas y rentables para producir energía con tecnologías probadas y que la captura y el almacenamiento de carbono Debería ser un último recurso en el futuro para las industrias difíciles de descarbonizar”, afirmó.

Mientras el destino de Prairie State está en juego, Weilmuenster siente que los días de la ciudad están contados.

“Puedo decir que esta ciudad se está reduciendo”, dijo Weilmuenster. “En el último censo de 2020, solo teníamos 1.800 personas”.

La ciudad ha perdido casi 700 personas desde su pico de población en 1980, y el efecto es claro, según Weilmuenster.

“La ciudad está muriendo”, dijo.

chicago

En 2012, el mismo año en que Prairie State entró en funcionamiento, otra central eléctrica alimentada con carbón cerró, casi 200 millas al norte, en Chicago. Fue el resultado de más de una década de organización por parte de miembros de la comunidad. Aún así, los problemas de contaminación industrial plagan el vecindario hoy.

La Estación Generadora Crawford era parte de un complejo dentro de un corredor industrial en el lado suroeste de la ciudad, en un área de mayoría latina. Se inauguró en 1924, junto con la Estación Generadora Fisk, otra planta alimentada con carbón que se inauguró en 1903. Su proximidad a recursos como el río Chicago y, más tarde, la Interestatal 55, una importante carretera, la convirtió en el lugar perfecto para una de las pocas plantas de carbón dentro de los límites de la ciudad. Según Kim Wasserman, directora ejecutiva de la Organización de Justicia Ambiental Little Village, o LVEJO, ella señala que tanto la carretera como el río apoyaron el movimiento de bienes dentro y fuera de las plantas.

Advertisement

Pero esa misma proximidad a los recursos también aseguró que la contaminación de la planta de carbón impactaría a los residentes de Chicago, algunos de los cuales vivían a sólo unas cuadras de distancia. .

Esas desventajas fueron personales para Wasserman, cuyo primer hijo desarrolló asma a los pocos meses de nacer en 1998. Después de darse cuenta de la Porque podría estar viviendo al lado de una planta de carbón, se unió a LVEJO, la organización que sus padres iniciaron, y comenzó una campaña para cerrar Crawford. , que una organización sin lucro local describió como una de ”más viejo y más sucio” plantas de carbón en cualquier ciudad de EE.UU.

Advertisement

Finalmente, después de 12 años, Wasserman y sus socios en organizaciones como Sierra Club y Greenpeace reclamaron la victoria cuando el entonces alcalde Rahm Emanuel ordenado Crawford y Fisk para reducir sus emisiones o cerrar .

Advertisement

A pesar de la enorme victoria, la planta de carbón de Crawford todavía perseguiría al vecindario casi una década después.

Tras su cierre de 2012, funcionarios y desarrolladores de la ciudad estaban mirando la tierra posiblemente construir un almacén de distribución. Y luego, una demolición planeada de la planta en 2020 hizo titulares cuando los funcionarios de la ciudad y los propietarios de la planta permitieron que avanzar semanas de la pandemia de COVID-19. El colapso de Una chimenea mató a un trabajador y cubrió de polvo a la comunidad.

“Es probablemente una de las peores experiencias que he tenido en mi vida”, dijo Wasserman.

La implosión de la chimenea enfureció aún más a los residentes que habían luchado para cerrar la planta. Los vecinos estaban una vez más a su merced, y a una época en la que pocas personas sabían cómo el COVID-19 afectaría a sus comunidades.

“Ésta es una de las comunidades más densamente pobladas de la ciudad de Chicago y hubo poca o ninguna comunicación con nosotros sobre qué iba a pasar, cómo iba a pasar, cuáles fueron las precauciones”, dijo Wasserman. Oye, tenemos preocupaciones sobre el proceso’”.

Si bien la demolición de Crawford puso en peligro un vecindario ya agobiado por la contaminación, Nannicelli del Sierra Club, quien también ayudó en la campaña para el cierre de la planta, señala que es relativamente raro que las plantas de carbón situen tan cerca de comunidades en valiosas bienes raíces urbanas.

“No parece que los propietarios de las propiedades de las plantas de carbón ahora estén tan ansiosos por vender”, dijo Nannicelli. La dinámica de Crawford y otros sitios de plantas de carbón es un poco diferente”.

Aún así, a medida que más centrales eléctricas alimentadas con carbón dejan de funcionar, Crawford sigue siendo una lección, dijo Wasserman, sobre cómo no demoler una planta de carbón.

“Tienes la ciudad una vez más, mostrándote que… las vidas de las personas negras y de color no importan por lo que hicieron a nosotros”, dijo Wasserman.

Wisconsin

Más al norte, en Wisconsin, otra central eléctrica envejecida no parece poder cerrar, a pesar de los riesgos tanto para el clima como para la salud de las personas.

La central eléctrica de Oak Creek en Oak Creek, Wisconsin, 12 millas al sur de Milwaukee a lo largo del lago Michigan, fue construida en 1959. Después de casi Tras siete décadas quemando carbón, la compañía eléctrica propietaria anunció en 2020 que desmantelaría la planta para 2023 para promover su Inversiones eólicas, solares y de gas natural.

El anuncio de desmantelamiento coincidió con un impulso en toda la industria para descarbonizar los sectores de energía y servicios públicos. We Energies, el operador de la planta, anunció en la tiempo en que el cierre reduciría las emisiones de carbono en un 55 por ciento para 2025 y ayudaría a la empresa de servicios públicos a alcanzar su objetivo de ser completamente neutral en carbono para 2050.

A septiembre de este año la planta aún se encuentra en operación.

La planta de Oak Creek ha tenido continuos retrasos en su supuesto camino hacia el cierre. El año pasado, We Energies demorado el cierre hasta 2025. Según una empresa declaración En ese momento, el cronograma actualizado se debió a problemas en la cadena de suministro de materiales necesarios para proyectos renovables, como paneles solares y otros problemas logísticos.

En agosto de este año, We Energy insinuó más retrasos en el cierre de la planta. una llamada de ganancias para inversores, preguntas se arremolinaron con respecto a la centro de datos de alto consumo energético que Microsoft está construyendo en un pueblo cercano. Los inversores se preguntaron si retrasaría una vez más el cierre de Oak Creek o afectaría los planes de la empresa de servicios públicos. a la transición del carbón.

Los centros de datos son grandes almacenes donde servidores y computadoras funcionan continuamente para alimentar sitios web, aplicaciones, software y varios otros aspectos de Internet. Estas instalaciones consumen hasta 50 veces más energía que un edificio de oficinas comerciales, según la Departamento de Energía de EE.UU..



El terreno donde se construirá el centro de datos, un total de 300 acres, es parte de un controvertido proyecto tecnológico, conocido como Foxconn. en Wisconsin, que es un despilfarro para muchos en el estado. Ubicado en la zona rural de Mount Pleasant, el complejo tecnológico es operado por Foxconn, fabricante de LCD con sede en Taiwán. En 2017, a la aldea se le prometieron miles de empleos de fabricación en una planta de producción de pantallas LCD, que alguna vez fue anunciado como la octava maravilla del mundo según el entonces presidente Donald Trump.

Cinco años después, los empleos en el sector manufacturero prometidos no se han materializado.

Brendan Conway, portavoz de We Energies, le dijo a Grist que ningún cliente específico, nuevo o viejo, era responsable del retraso en el cierre de Oak Creek Power Plant. .

“Microsoft no influyó en nuestros planes para extender la vida operativa de las unidades de Oak Creek”, dijo Conway en un correo electrónico.

Conway reiteró que el retraso en el desmantelamiento se debió a problemas de energía y de la cadena de suministro y dijo que dos proyectos solares de We Energies todavía estaban esperando paneles. Dijo que el retraso de Oak Creek se basa en problemas con la cadena de suministro y aumentos proyectados en la demanda de energía en todo el estado, no en un nuevo centro de datos en construcción.

Está previsto que Oak Creek desmantele la mitad de sus unidades de carbón en 2024 y la otra mitad a finales de 2025. Conway no dijo si La empresa tiene planes para la ubicación física de la planta una vez que se complete el desmantelamiento.

“Estos son simplemente los mejores temas de conversación que el dinero puede comprar”, dijo el senador estatal de Wisconsin Chris Larson, un demócrata cuyo distrito incluye a Oak. Creek, Milwaukee y las ciudades a lo largo de la costa del lago Michigan en el sureste de Wisconsin. “Parece que no hay ningún movimiento para seguir adelante sobre estas afirmaciones y promesas”.

Larson dijo que a medida que We Energys se retrasa, los residentes de Wisconsin y las comunidades de los Grandes Lagos deben pagar el precio de la contaminación por carbón con su salud.

Cuando las empresas de servicios públicos queman carbón, el subproducto, llamado ceniza de carbón, se almacena en grandes vertederos, comúnmente llamados estanques o pozos. El material sobrante contiene Metales y materiales radiactivos que se sabe causan cáncer, discapacidades congénitas y enfermedades respiratorias.

El lago Michigan tiene 12 sitios de desechos tóxicos relacionados con la quema de carbón, según un informe del Centro de Políticas y Leyes Ambientales con sede en el Medio Oeste.

“Existe un enorme incentivo de ganancias para que sigan usando carbón sucio y barato”, dijo Larson. “El costo de la salud de las personas no está en la hoja de cálculo de We Energies, por lo que pueden señalar con el dedo medio a aquellos niños con mayor asma. Pero sí están en el apuro por tratar de obtener la mayor ganancia posible para sus inversionistas”.

A medida que el carbón sigue ardiendo en Wisconsin, las facturas de servicios públicos de los clientes están aumentando. Casi todos los servicios públicos del estado tienen propuso un aumento de tarifa, incluido We Energies, cuya alza propuesta es atribuido a precios más bajos de lo previsto para el gas natural. La compañía espera compensar esta pérdida aumentando los costos mensuales de energía.

Según el grupo de vigilancia de los servicios públicos Junta de servicios cívicos de WisconsinWeEnergies espera aumentar sus tarifas y aportar $132 millones adicionales, financiados por sus clientes de electricidad y gas natural.

El aumento de precios, que entrará en vigor en 2024, también está vinculado a los planes de la empresa de servicios públicos para construir instalaciones de energía solar.

Jadine Sonoda, coordinadora del capítulo de Wisconsin del Sierra Club, dijo que cerrar la central eléctrica de Oak Creek sería un paso positivo para la comunidad que rodea la planta. Dijo que la gente en Wisconsin y el Medio Oeste son cada vez más conscientes de cómo la combustión de combustibles fósiles causa el cambio climático.

“El carbón que quema We Energies está contribuyendo directamente a las olas de calor, el humo de los incendios forestales y las inundaciones en todo el estado”, dijo Sonoda. “Esta comprensión de cómo se ve, se siente y cómo afectará el cambio climático a las personas está realmente aumentando el conocimiento de las personas sobre Fuentes de energía».

Pero, aunque We Energies se ha comprometido a cerrar su planta de carbón en el lago Michigan e invertir en energía limpia, la empresa de servicios públicos ha seguido invirtiendo Este año, la empresa de servicios públicos completó la construcción de una planta de gas natural cerca de Wausau, una ciudad en el centro de Wisconsin.

“A medida que construimos más plantas de energía renovable, estas unidades de generación modernas y con bajas emisiones de carbono garantizarán que las luces permanezcan encendidas cuando el sol no brilla y el viento no sopla”, dijo Scott Lauber, presidente y director ejecutivo de We Energies, en una declaración anunciando la apertura de la planta.

El gas natural es predominantemente metano, un potente gas de efecto invernadero responsable del 30 por ciento del calentamiento del planeta hasta la fecha. Sonoda dijo que We Energies está presionando para incluir gas en sus planes de energías limpias son alarmantes por su contribución al cambio climático.

“La infraestructura de gas es muy similar a la infraestructura de carbón, y nos estamos metiendo en el mismo problema en el que ya hemos estado antes, ", dijo Sonoda. “Si no rompemos ese ciclo, simplemente terminaremos en más problemas de los que estamos ya enfrentando.”

minnesota

En Minnesota, una empresa de servicios públicos está transformando una operación de carbón con la esperanza de hacer la transición de una comunidad rural que alguna vez estuvo en deuda con los combustibles fósiles.

Xcel Energy está reconvirtiendo una planta alimentada con carbón en Becker, una pequeña ciudad de aproximadamente 5.000 habitantes cerca del río Mississippi en la parte oriental. del estado, a una planta de energía solar. Según un portavoz de la empresa, la planta alimentada con carbón todavía está en funcionamiento, con El desmantelamiento se produce por fases.

Conocida como la planta de carbón Sherco, está preparada para desmantelarse completamente para 2030. A medida que la planta de carbón sea retirada, sus edificios se convertirán en hogar de nuevas tecnologías solares y de energía limpia. Kevin Coss, portavoz de Xcel Energy, dijo que la transición del carbón a la energía solar es parte de un esfuerzo de toda la empresa para producir el 80 por ciento de su energía a partir de energías renovables para 2030.

“En este momento, la energía solar constituye el 4 por ciento de nuestra combinación de energía en el Medio Oeste superior”, dijo Coss. “Esperamos que ese número sea más cerca del 9 por ciento en 2026, el primer año completo de funcionamiento de la instalación, y del 13 por ciento una vez que la planta de carbón esté completamente jubilado en 2030”.

Se espera que la nueva planta solar sea la más grande del Medio Oeste superior y una de las más grandes del país. Cuando esté terminada en 2025, la planta solar tendrá una capacidad de 460 megavatios, aproximadamente suficiente para alimentar 100.000 hogares. Xcel convertirá casi 3.500 acres de Minnesota rural a paneles solares.

Coss dijo que la transición ha sido apoyada por el impulso estatal de Minnesota para obtener energía limpia, incluso por la legislatura estatal. También enfatizó que los trabajadores no sufriría en la transición a la energía solar.

“Estamos comprometidos con una transición suave para los empleados de la planta de Sherco, quienes han desempeñado un papel vital en el impulso de la región para décadas”, dijo Coss. “Ya hemos hecho la transición a otras plantas de carbón de Minnesota sin despidos, y esperamos lograr esto nuevamente en el Sherco instalación.”

Pero persiste la preocupación por una transición fluida para quienes trabajan en las plantas de carbón.

Si bien a menudo se ha pasado por alto el papel del Medio Oeste en esa tradición minera, cualquier transición energética deberá centrarse en las mismas comunidades que fueron centrales a ese legado, y a aquellos que sufrieron a causa de él, según Pankau de Prairie Rivers Network.

Pankau, que reside en la zona rural del sur de Illinois, sabe que aunque la crisis climática exige que Estados Unidos deje de quemar combustibles fósiles, la El legado de las comunidades carboníferas es algo que debemos celebrar.

“Es necesario que haya un lugar para el festival del carbón”, dijo Pankau. “El carbón era una parte enorme de estas comunidades y una gran parte del sur de Illinois, y incluso hoy, sigue siendo. No estamos borrando eso».

Coronación

De vuelta en Marissa, el desfile ya había terminado y el cielo se estaba oscureciendo cuando llegó el momento de anunciar la próxima serie del Coal Fest. La realeza. Las candidatas a princesa vestidas de azul, morado y rosa, algunas con rímel, caminaron por el escenario agarradas de las manos de sus padres o otro pariente varón. Las madres acompañaron a los jóvenes aspirantes a ser nombrados príncipe.

Mientras caminaban, el ruido de fondo permanecía en pleno carnaval: el zumbido de los mecánicos de atracciones como The Swinger, gente charlando en fila En el puesto de barbacoa dirigido por los bomberos, se escucharon gritos de consternación de los combatientes en el lanzamiento del anillo. Pero cuando llegó el momento de Tras el nombramiento de la Reina del Carbón de 2023, hubo un silencio agradable frente al escenario.

Y luego hubo aplausos cuando MacKenzie Jetton, una graduada de la escuela secundaria local, fue nombrada Reina del Carbón. Sus amigos gritaron su nombre: “¡Kenzie! Kenzie !”—y aceptó la faja adornada con “Reina 2023”. Su vestido rosa intenso brillaba bajo las luces y ella estaba a continuación. a su príncipe y a su princesa, y posaron en el escenario para fotografías, con los rostros brillantes y sonrientes. Eran el futuro, fuera lo que fuese. podría traer.

Este artículo apareció originalmente en Molienda en https://grist.org/energy/midwest-coal-traditions-end/.Grist es una organización de medios independiente y sin fines de lucro dedicada a contar historias sobre soluciones climáticas y un futuro justo. Obtenga más información en Grist.org