Aunque aclamada como una de las mejores películas de todos los tiempos, para muchas personas, 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick es un film desconcertante. La obra maestra del genial director sigue confundiendo y dando lugar a mil y una interpretaciones. ¿Qué demonios quería decir con ese final? En una entrevista que no llegó a ver la luz Kubrick lo explica... junto al final de The Shining.



Lo cierto es que antes de esa entrevista, Kubrick dijo lo siguiente sobre 2001 para la revista Playboy:



Ahora sabemos que en realidad no cumplió con su palabra. Un vídeo rescatado de 1980 da fe de ello. El clip es parte de un documental del cineasta Jun’ichi Yao que estaba haciendo una mirada entre bastidores a las supuestas experiencias paranormales que ocurrieron en el set de The Shining.



Dicho documental nunca llegó a lanzarse, pero la secuencia con Kubrick como protagonista sí. En ella se nos presenta una conversación telefónica con el director revelando sus intenciones detrás de 2001: A Space Odyssey. En la entrevista, Yao pregunta: “La gente se pregunta, ¿cuál es el significado de la última escena ... podría darnos respuestas?”, refiriéndose a la escena final en 2001 donde el protagonista Dave Bowman yace en la cama.

Kubrick responde lo siguiente:



Pasa toda su vida a partir de ese momento en esa habitación, y no tiene sentido del tiempo, simplemente parece suceder, como sucede en la película, y eligen esta habitación que es una réplica muy inexacta de la arquitectura francesa, deliberadamente. Es inexacta porque uno estaba sugiriendo que tenían alguna idea de algo que él podría pensar que era bonito pero no estaban muy seguros, así como los humanos no estamos muy seguros de qué hacer en los zoológicos con animales, para darles lo que creemos que es su entorno natural.

Antes de terminar la entrevista, Yao aprovecha el “momento revelación” de Kubrick para preguntarle también por el final de The Shining, con ese zoom a la fotografía del pasado del hotel.

Kubrick volvió a dejarle otra primicia:



Se supone que sugiere una especie de ciclo de la reencarnación del mal, donde él [Jack] es parte de la historia del hotel, al igual que en el baño de hombres, está hablando con el ex cuidador [Grady], fantasma del ex cuidador, quien le dice , ‘usted es el cuidador; siempre has sido el cuidador, debería saber que siempre he estado aquí’. Uno es simplemente sugerir algún tipo de ciclo interminable de esta reencarnación del mal y um, también ... bueno, eso es todo, es el tipo de cosas que creo que es mejor dejarlo sin explicar, pero ya que me lo preguntaste traté de explicártelo.