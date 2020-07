El presidente Trump mirando la pantalla de su smartphone en junio, 2020. Foto : Alex Brandon ( AP )

El pasado miércoles 15 de julio Twitter sufrió el que podría ser el mayor hackeo de su historia. Uno o varios hackers publicaron mensajes de estafa en Bitcoins desde cuentas de personas muy conocidas e influyentes como Elon Musk, Barack Obama, Jeff Bezos y muchos otros. La cuenta del presidente Donald Trump, en cambio, se mantuvo a salvo de los hackers, y esta sería la razón.

Los hackers tuitearon el mensaje para estafar usuarios de la red social desde muchas cuentas verificadas con millones de seguidores en la red social, incluyendo al expresidente Barack Obama (120 millones de seguidores), Bill Gates (51 millones de seguidores), Kanye West (30 millones), Elon Musk (37 millones), Joe Biden (7 millones) y muchos otros, incluyendo Youtubers y más celebridades y marcas como Apple, para un total aproximado de 130 cuentas afectadas. La cuenta personal del presidente estadounidense Donald Trump, en cambio, con sus 83 millones de seguidores, no publicó ningún mensaje relacionado al hackeo.

La razón de que la cuenta de Trump saliera ilesa en el hackeo no necesariamente tiene que ver con el hecho de que es el presidente de los Estados Unidos. Según explican en un nuevo reportaje del New York Times, la cuenta de Trump cuenta con protecciones y medidas de seguridad adicionales qu e Twitter implementó tiempo después de que se juramentara como presidente, debido a algunos “incidentes” relacionados con la cuenta de Trump.

Uno de esos incidentes se sospecha es el sucedido el 2 de noviembre de 2017, cuando un exempleado de Twitter desactivó por completo la cuenta de Trump, durante su último día de trabajo en la red social. Eso llevó a que Twitter limitara la cantidad de empleados que tienen acceso en el panel de control a la cuenta del presidente estadounidense, además de implementar “nuevas medidas de seguridad” para evitar que algo así ocurriera de nuevo.

El hackeo a Twitter ocurrió cuando uno o varios hackers tomaron el control de la cuenta de un empleado de Twitter, quien tiene acceso a un panel interno de control de usuarios desde la que se estima que podrían tuitear usando casi cualquier cuenta, o quizás tomar el control de las mismas (Twitter no ha confirmado estos detalles, asegurando que se trata de información confidencial corporativa).

Tanto el FBI como el gobernador de Nueva York están investigando el hackeo de Twitter.

Por su parte, el FBI ha anunciado que está investigando el incidente, debido a que podría presentar un “riesgo de seguridad nacional”, Y es que en un año de elecciones presidenciales, la idea de que alguien pueda obtener control de una herramienta como Twitter puede hacer sonar las alarmas de cualquier gobierno, como lo dio a entender el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en sus declaraciones: “El hackeo de Twitter y la toma de control de cuentas verificadas es alarmante, y nos hace preocuparnos por la ciberseguridad de nuestros sistemas de comunicaciones, que son críticos a medida que nos acercamos a las próximas elecciones presidenciales. [...] Twitter es una fuente principal de noticias para muchos, por lo que es un objetivo para malos actores”, aseguró el gobernador, quien también anunció estar llevando a cabo su propia investigación. [The New York Times / The Wall Street Journal vía Verge / The Next Web]