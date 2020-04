¿Eres famoso y no lo sabes? Cómo averiguar si han usado tus tuits fuera de Twitter

Filed to:

Filed to: Twitter

Foto : Matt Rourke ( AP Images )

¿Te has preguntado alguna vez cuál es el alcance que han tenido o pueden tener tus mensajes en redes sociales? Quizás más de lo que imaginas. ¿Y qué me dices de quién ha visto ese tuit en el que creías dar alguna primicia de algo que has presenciado? Quizás muchos más de lo que pensabas. A continuación te diremos cómo puedes saber la respuesta.

Advertisement

Es posible que en tu ciudad se esté rodando alguna película y has publicado alguna foto del set, o de un actor famoso en tu café favorito, o que viste más rápido que otra persona alguna imagen en Reddit y la has compartido en Twitter y Facebook... Sea por el motivo que sea, a veces el tuit o publicación que menos imaginas puede hacerse viral y regalarte al menos 5 minutos de fama. ¿Cómo puedes saber quiénes han usado tu tuit o mensaje? La respuesta es sencilla: Google.

Advertisement

La productora de videos Lucy James ha compartido en Twitter un truco bastante curioso y quizás poco conocido para saber cuáles de tus tuits han sido utilizados en medios de comunicación, citados en noticias o sencillamente muy enlazados.

Advertisement

Solo tienes que seguir estos pasos:

Ve a Google desde tu navegador preferido

Busca tu usuario de Twitter (con la arroba “@” incluida)

Accede a la pestaña de Noticias... y listo

En esa sección verás todos los artículos en los que ha aparecido, por alguna razón, tu tuit. En mi caso eso me ha explicado por qué tantas personas continúan marcando como Favorito un tuit que publiqué hace meses de una foto de Henry Cavill como Geralt en la serie de The Witcher, o un tuit de hace tres años acerca de Guillermo del Toro (en el que le llamaba Guillermo Totoro). Ambos han sido citados en varios medios.

Advertisement

Si te interesa saber dónde han aparecido tus tuits, ya sabes qué hacer. Quizás descubras alguna sorpresa. [vía Lucy James (Twitter)]