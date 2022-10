By

El helicóptero Ingenuity de la NASA acaba de completar su vuelo número 33 en Marte, y este tuvo un giro inesperado: un trozo de algo no identificado pegado a una de las patas de su módulo de aterrizaje.



La cámara de navegación de Ingenuity, o NavCam, capturó imágenes del autoestopista durante su excursión aérea el 24 de septiembre, escribió la NASA en una actualización de estado. Las imágenes muestran al helicóptero despegando con el desecho colgando de una de sus patas, como un trozo de papel higiénico pegado a un zapato. A medida que Ingenuity se mueve por el aire, el desecho se separa de la pata del módulo de aterrizaje y flota en la distancia.

La NASA notó que el desecho no estaba presente en las imágenes de NavCam del vuelo anterior de Ingenuity, y que todos los datos de los instrumentos del helicóptero son nominales, lo que significa que es probable que el desecho no provenga de Ingenuity. Si bien parece plástico, la NASA dice que el equipo de Ingenuity está trabajando en identificar qué es exactamente y de dónde proviene. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA no respondió de inmediato a la solicitud de más información de Gizmodo.

Durante el vuelo número 33, y es sorprendente escribir eso, dado que la misión original requería solo cinco vuelos de prueba, se esperaba que Ingenuity estuviera en el aire por poco menos de un minuto, alcanzando una altitud de 33 pies (10 metros) y atravesando unos 365 pies (111 metros).

Esta no es la primera vez que detectamos desechos en Marte. En julio, el rover Perseverance tomó imágenes de lo que parecía un fajo de espaguetis marcianos, y en abril, Ingenuity tomó una foto del caparazón protector que ayudó a Perseverance a aterrizar en Marte, que ahora es parte del paisaje polvoriento del planeta rojo.