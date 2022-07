Hay un nuevo juego de Avatar en camino, y la idea de sus creadores en los estudios de Massive Entertainment y Ubisoft parecía ser que llegara lo más cerca posible al estreno de la nueva película de la saga creada por James Cameron. Lamentablemente, no podrá ser. El juego se ha retrasado.

Su nombre es Avatar: Frontiers of Pandora y aunque fue anunciado en 2017, vimos su primer tráiler apenas el año pasado. La idea de Ubisoft era que tuviéramos el juego en nuestras manos, consolas o PCs a finales de 2022, como para coincidir con la nueva película de Avatar, llamada The Way of Water. Pero ahora han anunciado que la ventana de lanzamiento del juego será en algún momento entre 2023 y 2024. Según el director ejecutivo de Ubisoft, Yves Guillemot:

“Queremos hacer que Avatar sea una marca en la industria de los videojuegos. Es muy importante para nosotros que lancemos algo que sea perfecto”.

Y eso, por supuesto, lleva tiempo. Sin embargo, eso no significa que Ubisoft no tiene títulos preparados para este mismo año. En noviembre llegará Sull and Bones, el masivo juego de piratas de los creadores de Assassin’s Creed, y un mes antes llegará la secuela de Mario + Rabbids, llamada Sparks of Hope. Además, filtraciones aseguran que pronto deberíamos tener novedades de la saga Assassin’s Creed, incluyendo el proyecto como servicio Assassin’s Creed Infinity que serviría como un hub o plataforma para el futuro de la saga.

En cuanto a Avatar, tendremos que seguir esperando por el juego, pero al menos podremos ver la película The Way of Water el próximo 16 de diciembre . [vía Verge]