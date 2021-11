Hacer un videojuego basado en superhéroes actualmente es más difícil que nunca. Y es que es complicado crear juegos que realmente se sientan a la altura de lo que el público espera tras películas como las del universo cinematográfico de Marvel o las del universo de DC Comics. Muchos lo han intentado, solo unos pocos lo han logrado.

Advertisement

Tenemos en el caso del juego de Avengers, de Square Enix, un título con una campaña que arranca muy bien, pero tras avanzar algunas horas se llena de contenido tedioso, repetitivo y un intento de mantenernos conectados en una experiencia multijugador que para muchos no es satisfactoria. Pero el juego de Guardians of the Galaxy, también de Square Enix, se siente como si fuera un intento de redención tras el juego de Avengers, y estoy convencido de que lo logra.

Guardians of the Galaxy es, en general, un juego muy divertido con una historia extraordinaria que en muchos aspectos no tiene nada que envidiar a las de las películas de los Guardianes. Toma lo mejor de estas historias que James Gunn llevó al cine, y lo expande en un videojuego con personajes que te atrapan desde el primer minuto. Carismáticos, graciosos, emotivos y llenos de ideas, buenas y malas, se contradicen, pelean, se apoyan. El guión de Guardians of the Galaxy está tan bien escrito que, siendo un juego, funciona mejor como película de Marvel que otras películas de Marvel.

Específicamente, funciona mucho mejor como película de Marvel que la de este grupo:

G/O Media may get a commission Up to 22% Off SodaStream Sparkling Water Makers The next generation of bubbly

Save time, money, and ultimately help save the planet by forgoing your La Croix. Shop at Amazon

Tras salir de la sala del cine en la que vi Eternals lo primero que sentí fue una gran decepción. Acababa de ver la que considero una de las peores películas del universo de Marvel hasta la fecha, pero no por su elenco, el cual me pareció que estaba lleno de gente muy talentosa, sino por como aprovecha a este elenco, por lo vacía de su historia, por lo seria que intenta ser pero no puede ser algo más que presumida. Es una película que considero, en pocas palabras, aburrida. Y no deja de sorprenderme el hecho de que una película de Marvel, una película de cómics, de superpoderes y de gente vestida con mallas de colores, me pueda generar eso.

En Eternals hay ideas interesantes, hay un mundo rico de lore detrás, ese lado más cósmico de Marvel y, para muchos, uno de los aspectos más fascinantes de los cómics. Producto de la brillante mente de Jack Kirby, y con una serie de personajes tan poderosos que podrían cambiar el UCM para siempre.

Advertisement

Sin embargo, en esa película obtenemos a 10 personajes increíblemente poderosos, los eternos, que el guión parece limitarlos a una sola emoción. Son planos, simples, el gracioso solo es gracioso, la líder sabia solo es una líder sabia, el más poderoso solo es eso, un señor poderoso y misterioso. Intentar presentar a casi una docena de personajes en una película y que la audiencia conecte con ellos es difícil, pero no imposible. Incluso en esta película, personajes como el de la siempre genial Angelina Jolie demuestra tener distintas facetas, es un personaje complejo y sin duda el mejor de la película, junto con el Gilgamesh de Don Lee (y esto solo a los momentos que tiene con la Thena de Jolie y como la complementa), y los personajes que más aceptaron su “humanidad”, como el Phastos de Brian Tyree Henry y… ¿ya? Sí, y ya.

Advertisement

Eternals es una historia centrada en sus personajes, y si sus personajes no funcionan, la película no funciona. Por otro lado, Guardians of the Galaxy es un juego centrado en sus personajes, y sus personajes son lo que mejor funciona.



La relación que tienen, la familia que forman en base a lo solos que se sienten cada uno los miembros de los Guardianes. El orgulloso y terco Rocket Raccoon, el peculiar Drax, la misteriosa y malhumorada Gamora, y el torpe pero suertudo Peter Quill, mejor conocido como Star-Lord. Es una relación que ya conocemos de las películas, y este juego la explota y la expande al máximo. Por ejemplo, la relación pasivo agresiva entre Peter y Rocket es de lo mejor del juego, constantemente intentando meterse en problemas el uno al otro y cuestionando las sugerencias del otro para dejar claro “quién manda”. Drax, por otro lado, es tan absurdo y gracioso como podrías imaginar, mientras que Gamora parece ser la única sensata del grupo, solo que no tiene mucha paciencia. Pe ro al final, de alg ú n modo, logran llevarse bien, por supuesto.

Advertisement

Guardians of the Galaxy es un juego con una campaña en solitario, no es un multijugador ni tiene eventos ni season pass ni ninguna de esas otras cosas que vemos, por ejemplo, en el juego de los Avengers. Este juego está diseñado para disfrutarlo en solitario, pero siempre acompañado de tu equipo de guardianes. El jugador tiene el control de Star-Lord, es a Peter a quien movemos y con el que disparamos a enemigos y esquivamos sus ataques. Sin embargo, mediante una serie de comandos podemos controlar al resto del equipo, darle órdenes para que ayuden en combate, atrapando enemigos para inmovilizarlos (usando a Groot), realizando ataques poderosos que quitan mucho daño (Drax y Gamora) o arrojando explosivos a diestra y siniestra (de la mano de Rocket, por supuesto). También es posible usar estas habilidades fuera de combate, para solucionar puzzles en el mapa, como destruyendo barreras con la espada de Gamora o creando puentes de madera con Groot.

Advertisement

Cada Guardián tiene una serie de habilidades (al comienzo una sola, pero después iremos desbloqueando nuevas) que podremos combinar para una mejor estrategia al luchar contra distintos enemigos extraterrestres y jefes finales.



Advertisement

La historia de Guardians of the Galaxy no es una historia de origen, aunque sí hay algunos flashbacks que nos dan un vistazo al pasado de los personajes (existen muchos momentos que nos llevan a la década de los 80 en la que Peter aún es un adolescente, y son de los mejores momentos del juego, sobre todo si eres nostálgico de esa época y su música). En cambio, Guardians of the Galaxy comienza en medio de una misión en la que los guardianes están intentando saquear una zona restringida por las aut ori dades galácticas (los Nova Corps). Como podrías imaginar, todo sale mal. Los guardianes son atrapados por los Nova y tienen que pagar una multa millonaria para salir de ese problema, lo que los llevará a meterse en otros problemas, incluso peores.



Advertisement

No quiero mencionar más de la historia para evitar spoilers, pero sí debo mencionar que el juego se desarrolla a lo largo de distintos escenarios espectaculares basados en distintos mundos alienígenas de la ficción de Marvel, con muchos colores y criaturas que al mismo tiempo son horribles y fascinantes.

Guardians of the Galaxy es un juego de lleno de acción, aventuras y mucho humor, con un elenco de actores excepcional que nos hace sentir que estamos viendo quizás una película o una serie de los personajes que ya conocemos de las películas. Y aunque sus voces y la manera en la que interactúan nos recuerdan a la versión del UCM de estos personajes, en Eidos Montreal y Square Enix han mencionado que en realidad el juego está más inspirado en los cómics que en las películas, y se nota en lo que adaptan de los mundos que visitan y sus historias y personajes.

Advertisement

Advertisement

Lo que sí no queda duda que hereda de las películas es el buen gusto de este juego por la música, la cual he escuchado todo el tiempo no solo mientras jugaba las 17 horas que pasé en la campaña del juego, sino también mientras escribía todas estas líneas, porque está disponible para streaming:



Advertisement

Afortunadamente, el juego de Guardians of the Galaxy sí está a la altura de la franquicia, y se suma a otros como Marvel’s Spider-Man entre los mejores juegos de superhéroes de los últimos años. Ojalá ma s juegos así, y menos películas aburridas de superhéroes.