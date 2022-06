By

El legendario compositor John Williams tiene ya 90 años. Ha compuesto música para más de 150 películas, y varias de sus piezas se han vuelto tan icónicas que la gente las reconoce incluso sin haber visto la película. Se le considera ampliamente como el mejor compositor de la historia del cine, pero ahora su carrera parece llegar a su fin.

En una entrevista con Associated Press, Williams reveló que está considerando seriamente la jubilación después de terminar con la música de Indiana Jones 5, la nueva entrega de la saga de aventuras que aún sigue sin título y que saldrá el próximo verano. “En este momento estoy trabajando en Indiana Jones 5, y creo que Harrison Ford, que es un poco más joven que yo, ya ha anunciado que será su última película”, dijo Williams. “Entonces, pensé: si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también pueda”. AP señala que el propio Ford no ha dicho eso públicamente, pero Williams sí, así que nos centraremos en él.

Williams explicó que cada película le puede llevar hasta seis meses de trabajo y, con 90 años, esa es una parte muy grande de lo que le queda de vida . Por lo que , en su lugar , quizás escribir música, pero no para largometrajes. Eso sí , nunca digas nunca. “No quiero que me vean eliminando categóricamente ninguna actividad”, dijo Williams. “No puedo jugar al tenis, pero me gusta poder creer que tal vez algún día lo haré”.

Advertisement

El hombre detrás de las bandas sonoras de Tiburón, Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Superman y cientos de otras películas ha estado trabajando sin descanso más de 60 años. La mayoría de las personas se jubilan a los 60 o 70 años, no a los 90. Así que , incluso en el peor de los casos, los fans de John Williams nos llevamos más de 20 años de composiciones de propina . Si Indiana Jones 5 es su película final, que así sea. Williams se ha ganado un merecido descanso .