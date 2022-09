Los desarrolladores de videojuegos suelen incluir pequeños detalles y tributos a otros juegos, películas o eventos y personas de la vida real en sus creaciones. A esto se le conoce como easter egg, y en el nuevo remake de The Last of Us, hay uno dedicado a la mejor compañía de venta de papel del planeta.

Sí, alguien ha encontrado una réplica básicamente exacta de las oficinas de Dunder Mifflin, en su sede de Scranton, dentro del mundo postapocalíptico creado por Naughty Dog. En el escenario, dentro de uno de los edificios en ruinas del juego, se puede ver claramente la oficina del peculiar Michael Scott, la recepción atendida por Pam, e incluso la sala de conferencias y el que podría ser el escritorio de Dwight por la posición en la que se encuentra.

Aquí puedes ver el easter egg de The Office en el juego:

The Last of Us Part 1 - Dunder Mifflin Office Easter Egg

El nivel de detalle hace que esa oficina sea inconfundible para cualquier fanático de la serie que esté jugando a The Last of Us Part I, incluso se puede ver la puerta de entrada de la oficina y el característico sofá donde Michael dio una voltereta patética al grito de “¡Parkour!”, aunque es inaccesible ya que hay una pila de muebles de oficina como barricada bloqueando esta parte, posiblemente para evitar que los ataquen los empleados de Vance Refrigeration convertidos en clickers.

Algunos se preguntan por qué nadie había descubierto este easter egg en el pasado, en un juego que salió originalme nte hace nueve años, y la razón es sencilla: la réplica de la oficina de The Office dentro del juego no estuvo presente ni en la versión original de 2013, ni en la versión remasterizada de 2014. Solo está disponible en el remake. [vía IGN]