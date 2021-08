Solo un verdadero fan de The Office reconocería Threat Level Midnight, la película que escribió, dirigió y protagonizó el mismísimo Michael Scott. ¿Y qué hay de Mac & Cheese, aquella serie que iba a catapultar de vuelta al estrellato a Joey Tribbiani y por la que llegó a rechazar un papel en Days of our Lives? Todas e stas producciones no las encontrarás en Netflix, HBO, Prime Video o ni tan siquiera en Filmin. Pero ha nacido una nueva plataforma para reunirlas a todas: Nestflix.

En Nestflix verás todo tipo de proyectos ficticios. Desde series que han salido en otras series, como Todos mis circuitos (Futurama) o Mac & Cheese (Friends) a secuelas inventadas, como el Indomable Will Hunting 2, en la que Matt Damon y Ben Afflect deciden volver a la universidad, solo que esta vez con una escopeta en mano.

Amén de inventarse los disparatados argumentos que tienen algunos de estos proyectos ficticios, la diseñadora Lyy Fisher, madre de la criatura , también ha cuidado todo tipo de detalles. Desde las carátulas de las películas, pasando por el reparto y hasta fotogramas de los rodajes. Hasta se ha currado un buscador funcional y un sistema de recomendaciones. Sencillamente impresionante.

Si eres de los que se crees un verdadero experto en series y películas, te reto a sumergirte un rato en Nestflix y mirar a ver si eres capaz de reconocer de dónde viene cada una.