El nuevo iPad de $330 es más atractivo que nunca (pero parte de 32 ridículos GB)

El iPad de octava generación con Smart Keyboard y Apple Pencil Foto : Caitlin McGarry/Gizmodo

El nuevo iPad asequible está muy bien. Tiene el mismo diseño que el iPad barato del año pasado, y no es que sea un diseño muy moderno, pero ofrece mucho más por su precio. Es el iPad que les daría a mis sobrinos para probar juegos educativos o leer libros. El que compraría para un abuelo que quiere una pantalla más grande para jugar y hacer videollamadas conmigo, su nieta favorita.



No hay nada verdaderamente emocionante en este iPad. Si quieres una pantalla gigante, casi sin marcos, con Face ID, un rendimiento potente y compatibilidad con el excelente Magic Keyboard, tendrás que derrochar $800 en un iPad Pro. Pero ese iPad es lo bastante iPad, tanto en especificaciones como en precio, para mucha gente. Incluso el iPad Air de cuarta generación, que saldrá a la venta por $600 el próximo mes, tiene un diseño completamente nuevo y un procesador vanguardista que podría ser excesivo para algunos.

Sin embargo, Apple aún podría mejorarlo agregando algo de almacenamiento adicional al modelo base, que comienza en unos decepcionantes 32 GB, o cambiando el puerto de carga de Lightning a USB-C. Quizás incluso mejorando el procesador al A13 Bionic del año pasado en lugar del A12 Bionic de 2018, o agregando algunas funciones más que hagan uso del motor neural del A12, como Face ID (aunque me parece bien el Touch ID de este iPad, porque mucha gente prefiere eso).

¡Es un iPad! Si es todo lo que quieres, eso es todo.

El nuevo iPad tiene una pantalla de 10,2 pulgadas, como el del año pasado. Tiene un sensor de huellas dactilares que funciona perfectamente, aunque creo que Touch ID es una función más útil en teléfonos (como el iPhone SE) ahora que estamos usando mascarillas en público. Por lo general, uso el iPad en casa, donde mi cara sin mascarilla podría desbloquear esta tableta sin problemas.

Al igual que el iPad del año pasado, la versión de octava generación tiene un puerto Smart Connector para conectar el iPad a un teclado sin un molesto emparejamiento por Bluetooth. Con iPadOS 13, el iPad también es compatible con trackpads y ratones pero Apple no ha fabricado un accesorio de teclado con trackpad para el iPad barato. Para eso, tendrás que comprar la carcasa con teclado Combo Touch de Logitech, que es muy voluminosa pero funciona bien por mucho menos dinero que la elegante versión de Apple para iPad Pros. De hecho, la mayoría de las mejores características del nuevo iPad son posibles gracias a las mejoras de software de iPadOS, pero hablaremos de eso en un minuto.

Foto : Caitlin McGarry/Gizmodo

Al igual que el iPad del año pasado, el nuevo iPad es compatible con el Apple Pencil de primera generación, que te costará $100 adicionales pero desbloqueará muchas funciones creativas. Eso sí, ten en cuenta que si eres propenso a perder cosas, a este lápiz le gusta rodar (y no hay lugar para guardarlo en el iPad).



Entre el Apple Pencil y las nuevas funciones habilitadas en iPadOS 13 y 14, el iPad de $330 tiene mucho que ofrecer. Esas características no son específicas de este iPad, se extienden a todo el catálogo y también están disponibles en el iPad del año pasado, pero la experiencia general es excelente.

Foto : Caitlin McGarry/Gizmodo

Además de la compatibilidad con trackpad y ratón que Apple agregó con una actualización de iPadOS 13 a principios de este año, el A12 Bionic y iPadOS 14 desbloquean algunas características de productividad que hacen del iPad una tableta decente para trabajar. El iPad básico es un gran tomador de notas: si estuvieras asistiendo a reuniones en la oficina, lo ideal sería sacar esta tableta y el Apple Pencil para tomar algunas notas (o garabatear). La función Scribble de iPadOS 14 te permite escribir a mano en cualquier cuadro de texto que luego se convierte casi instantáneamente en texto digital, es increíble. Y cuando garabateas entradas en Notas o aplicaciones de terceros, puedes utilizar el lápiz para seleccionar texto, tachar palabras e incluso copiar y pegar tu escritura a mano como texto. Todas estas características son geniales. Ninguna es específica de este iPad, pero el hecho de que incluso las tabletas más baratas de Apple sean compatibles con estas herramientas es maravilloso.



Este iPad no sería mi opción en lugar de una computadora portátil. Por ejemplo, puedes editar fotos en Pixelmator en el iPad usando el Apple Pencil, pero prefiero hacer un trabajo así en un MacBook. También necesito una pantalla más grande, incluso para ver programas de televisión y películas. La pantalla de 10,2 pulgadas es un poco pequeña para mí. (También soy una persona a la que no le gusta ver nada que dure más de 10 minutos en un teléfono, ¡así que puedo ser un caso atípico!).

Foto : Caitlin McGarry/Gizmodo

Dejando de lado las preferencias personales, no puedo negar que cuando se trata de rendimiento, este iPad va genial. Los tiempos de carga de la aplicación son rápidos y no hay absolutamente ninguna latencia al usar el Apple Pencil o al jugar. La duración de la batería también es excelente, con una duración de más de 9 horas y 30 minutos en la prueba de baterías de Gizmodo. Eso es más de dos horas más que una Surface Go 2 de $ 400 de Microsoft, y que muchos ordenadores portátiles más caros.



Si necesitas una pantalla secundaria asequible, este iPad es muy bueno. Si lo encuentras a la venta para la temporada navideña, es un gran regalo. Este no sería el iPad que me compraría (estoy esperando el nuevo iPad Air para ver si llega al punto óptimo entre este modelo y el Pro). Pero para los niños, las personas mayores o cualquiera que quiera una tableta básica, no puedo negar que vale cada centavo.

En resumen