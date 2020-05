Filed to:

Filed to: vivo

Captura de pantalla : Vivo ( Weibo

Primero fueron los móviles con dos cámaras, luego con tres, cuatro y hasta cinco. Después llegaron los zoom ópticos tipo periscopi o, las cámaras TOF, el enfoque láser y las cámaras abatibles para Selfies. ¿Qué es lo siguiente en cámaras para móviles? Pues las cámaras con gimball, y son ENORMES.



Advertisement

El primero en subirse al carro de esta nueva tendencia va a ser, a menos que otro fabricante se lo impida, el Vivo X50. El fabricante ha mostrado algunos vídeos de este nuevo teléfono y en ellas se aprecia un módulo con cuatro cámaras, pero una de ellas es particularmente grande.

La razón de ese tamaño no se ha especificado, pero si nos atenemos al Vivo Apex 2020 (el móvil conceptual que nunca llegamos a ver en el mundo real por culpa de la pandemia de covid-19), se trata de una cámara de 48 megapíxeles con estabilizador mecánico tipo gimball.

Advertisement

En su momento Vivo explicó que el sistema se inspira en los ojos de los camaleones y que básicamente es un estabilizador de imagen, pero 200 veces más efectivo que los sistemas actuales. Si alguna vez has usado un Gimball o un dron sabrás que la promesa aquí es realmente interesante, sobre todo para grabar vídeo. Otra de las razones para ese tamaño es que la cámara principal del X50 podría llevar el nuevo sensor de imagen Samsung Isocell GN1. Según información publicada por Vivo en la red Weibo, es un sensor de 1/1.3 pulgadas, lo que explica perfectamente el tamaño. Buenas noticias para la fotografía nocturna.

E l X50 va a ser el primer modelo comercial en instalar esta cámara. si Vivo también aprovecha lo anunciado con el Apex 2020, el X50 también podría disponer de un zoom con lentes motorizadas que le permitiría cambiar de 5x a 7x de manera óptica, no cortando la imagen por software como hacen los Galaxy S20. La presentación oficial del Vivo X50 tendrá lugar el próximo 1 de junio. De momento no se conoce ni precio ni disponibilidad. [Weibo vía The Verge]