El nuevo Pixel 4A de Google se ha filtrado por completo en video

Se espera que Google presente el nuevo Pixel 4a durante las próximas semanas o meses, como su nuevo teléfono “barato” de la familia Pixel. Sin embargo, las filtraciones del dispositivo no se han detenido desde finales de 2019, y ahora podemos verlo por completo y al detalle en video.

El Pixel 4a ha caído en las manos del responsable de una tienda de teléfonos en La Habana, Cuba, y el canal de YouTube TecnoLike Plus han compartido un video mostrando el terminal y confirmando las que serían sus características técnicas, incluyendo una pantalla de 5,81 pulgadas con resolución de 2340x1080 píxeles y una tasa de refresco de 60 Hz, entre otras caracterís ti cas de gama media acordes a lo que será el nuevo teléfono accesible de Google.

Puedes verlo en funcionamiento en el video, en el que se confirman filtraciones previas del terminal.

Por supuesto, el nuevo 4a no es la nueva generación del Pixel que servirá como sucesor del Pixel 4, sino más bien un nuevo modelo de entrada que será sucesor del Pixel 3a. Según la filtración, el smartphone cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 730 y 4 o 6 GB de memoria RAM, junto a 64 GB de almacenamiento (que no puede expandirse, dado que no tiene soporte para tarjeta microSD). El terminal cuenta con una sola cámara principal además de una batería de 3.080mAh, y como era de esperarse, funciona con la última versión del sistema operativo de Google, Android 10.

Según rumores, el Google Pixel 4a saldrá a la venta el próximo mes de abril. L a gran pregunta es cuánto costará . [TecnoLike Plus (YouTube) vía 9to5Google]