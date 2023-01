We may earn a commission from links on this page.

Lo confieso. Ninguna de las películas de la nueva fase del Universo Marvel me ha gustado especialmente (con la notable excepción de Spider-Man: No Way Home) . Echaba de menos algo que me levantara del asiento al mismo nivel que Infinity War o Endgame, y ese algo acaba de llegar inesperadamente en forma de tráiler, el nuevo tráiler de Ant-Man & The Wasp: Quantumania.



E l nuevo avance de la película que se estrenará el próximo 17 de febrero muestra por fin en detalle al que será el villano de esta nueva fase, Kang . El fantástico trabajo de Jonathan Major como el próximo gran antagonista del MCU ya me enamoró durante su breve aparición en la serie Loki, y cada vez pinta mejor. Por su parte, e l Ant-Man de Paul Rudd por fin abandona el papel de payasete del grupo que había tenido hasta ahora para adoptar un tono más superheróico, algo que también echaba mucho de menos.

Marvel Studios’ Ant-Man and The Wasp: Quantumania | New Trailer

Como guinda al pastel, el tráiler nos ofrece un breve vistazo a MODOK en su versión definitiva para el MCU. Habíamos visto al entrañable villano cabezón en su propia serie de comedia para Hulu, pero su llegada en imagen real al Universo Marvel se estaba haciendo esperar. Con todo, es buena idea tomarse la llegada del personaje con cierta prudencia porque no sería raro que Marvel Studios lo haya añadido solo como cameo y palme al poco de aparecer. Ya pasó algo parecido con Shuma-Gorath, el demonio con tentáculos contra el que pelea Stephen Strange al comienzo de Dr. Strange and the Multiverse of Madness

y que no ha pasado de ser una mera aparición casual como monstruo secundario.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania sentará las bases del conflicto que veremos en The Kang Dinasty, y este trailer pone el tono en su lugar. Además de Rudd y Major, la película cuenta con Evangeline Lilly en el papel de Hope Van Dyne / The Wasp, Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfieffer como Janet Van Dyne, y Kathryn Newton como Cassie, la hija de Scott Lang. Dirige la película Peyton Reed, el mismo director de las dos anteriores entregas de Ant-Man.