No importa que recientemente hayamos visto el primer adelanto real de la nueva serie de El Señor de los Anillos de Amazon. Ahora, en la Comic-Con de San Diego, la compañía nos ha regalado otro vistazo a la Segunda Edad de la Tierra Media, y se ve increíble.

El nuevo tráiler, que llega apenas una semana después de nuestro último vistazo a la serie, se centra en la joven Galadriel interpretada Morfydd Clark, lidiando con el trauma de haber luchado en la última guerra entre los elfos y las fuerzas del Señor Oscuro. Pero incluso cuando la Segunda Edad de la Tierra Media comienza con lo que sus pueblos (Enanos, Elfos, Númenorianos y Harfoot) esperan que sea un tiempo de paz, Galadriel y sus aliados en todo el mundo están descubriendo rápidamente que en las sombras, el mal persistente de Sauron todavía está esperando...

The Lord of the Rings: The Rings of Power - SDCC Trailer

Suceden muchas cosas en este tráiler, y todas están relacionadas a los temores de Galadriel de que el mal ha regresado a la Tierra Media: hay tomas de Númenor, el hogar humano de lo que eventualmente se convertirá en Gondor y otros Reinos cuando finalice este vasto período de la historia de Tolkien; vemos los imperios mineros subterráneos de los enanos y a algunos medianos , aunque todavía no son los Hobbits que conocemos y amamos. Pero lo que está claro es el regreso de las amenazas que los Elfos y otros seres pensaron que habían sido vencidas. Vemos ataques de duendes , y algunos místicos de aspecto muy misterioso que parecen tener una conexión con los males que pensaban que habían sido derrotados al final de la Primera Edad.

Y después , por supuesto, vemos al B alrog. Y es ... bueno, igual a l Balrog como lo vimos en las películas de Peter Jackson. Supongo que finalmente tenemos una idea de lo que Amazon quiso decir cuando dijo que podría usar elementos de esas películas m í ticas , incluso cuando se establece miles de años antes que ellas.

Sin duda, descubriremos más cuando El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder se estrene en Prime Video el 2 de septiembre.