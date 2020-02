El nuevo y diminuto Razer Blade Stealth es el portátil gaming que siempre he querido

Cuando Razer presentó su portátil Stealth de 13 pulgadas en 2016, no hice una review al respecto . Me dijeron que no era un ordenador para jugar , sino uno estrictamente pensado para la productividad. El último Razer Blade Stealth, que viene equipado con una Geforce GTX 1650 , puede jugar a juegos de PC con solvencia sin ocupar demasiado espacio. Este pequeño dispositivo es lo he estado buscando todos estos años .

Por mucho que me guste jugar en mi ordenador de escritorio y enfrente de un monitor gigante , paso gran parte del tiempo delante de una superficie mucho más pequeña . Debido a una afección médica, paso la mayor parte del día trabajando desde la cama de un hospital en una pequeña mesilla montada sobre ella . No hay espacio para un gran escritorio. Apenas hay espacio para una figurit a , una bebida energética o un mando para jugar ... ya sabes, lo esencial. Mi configuración actual consiste en un portátil colocado sobre un brazo que se tambalea y que comparte con un monitor que uso con mis consolas . Es un desastre.

El Razer Blade Stealth 13 en cambio, no es un desastre . Es una caja negra de 30 cm de ancho, 23 cm de profundidad y 2 cm de alto (también está disponible en blanco ). Pesa algo menos de kilo y medio . Razer incluso h a fotografiado su ordenador al lado de una moneda de diez centavos para que nos hagamos una idea de su grosor .

Esta particular caja negra se abre para mostrar una hermosa pantalla táctil 4K de 13, 3 pulgadas, que trae un fondo de pantalla arco iris preinstalado para mostrarnos cómo de vívida y brillante es (lo es y mucho ). El teclado es discreto pero responde bien . El panel táctil es un panel táctil, ideal para navegar por Internet y una mierda para jugar, como ocurre con todos los touch pad del mundo .

Hay un puerto Thunderbolt 3, un puerto USB-C 3.1 y un par de puertos USB 3.1 estándar. Aprecio tener un par de puertos USB-C para cargar cosas, y rara vez necesito coger un hub para conectar más de dos dispositivos USB estándar .

El exterior del Razer Blade Stealth es realmente bonito . Lo prefiero en rosa, pero el modelo rosa no tiene las entrañas tan pot entes como el nuevo modelo GTX 4K. Junto a la gráfica Geforce GTX 1650, trae un procesador Intel Core i7-1065G7 de 10 núcleos y de décima generación con una velocidad base de 1.3 GHz y una velocidad turbo de 3.9 Ghz. Tiene 16 gigabytes de memoria LPDDR4 3733 MHz y un disco duro PCIe M.2 de 500 GB para almacenar cosas como videojuegos, programas o los episodios que te hayas descargado de The Mandalorian. Y h ablando de Star Wars ...

Aquí estoy yo jugando a Star Wars Jedi: Fallen Order en un portátil de 1. 700 dólares sobre mi cama-escritorio . No le he hecho un hueco fijo porque no quiero encariñarme demasiado. I ncluso así, ladeado, se desempeña como un campeón relativamente poderoso .

Digo relativamente porque este modelo de Razer Blade Stealth es modesto en comparación con la potencia gráfica que tienen otros como el Razer Blade o el Blade Pro. Tiene una pantalla 4K, pero no esperes un juego realmente fluido a resolución 4K. Star Wars Jedi: Fallen Order va bien a 1920 x 1080 con los gráficos en “alto ”, pero no mantiene una velocidad constante de 60 fps . En un juego más antiguo, como Overwatch, sí c lava los 60 . También s e ha convertido en mi forma preferida para jugar a World of Warcraft. Y estoy seguro de que es capaz de manejar casi todos los juegos que le tire en HD .

El modelo GTX 4K del Razer Blade Stealth no te sobrecogerá por su potencia ,y eso está bien. No quería que fuese un portátil dedicado al gaming y con una horda de fans exigiendo que se mantuviese al día con los juegos más exigentes a resoluciones imposibles. Quería una pequeña pieza de hardware sin pretensiones que haga todo lo que necesito hacer en mi día a día : navegar por i nternet, editar fotos, hacer GIF animados, hacer el imbécil en Twitter, y jugar a videojuegos bien. Est o es lo que hace el Razer Blade Stealth. Para lo q ue lo quiero, es perfecto .

Bueno, eso sí, después de haberlo pintado de rosa.