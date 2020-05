Foto : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

La polémica sobre el filtro de color que hace algunos materiales invisibles se ha llevado todo el protagoni smo hacia el OnePlus 8 Pro, pero el OnePlus 8 tiene algo que otros Android no tienen: la potencia y el atractivo de un Galaxy S20, a un precio mucho más asequible.

El OnePlus 8 tiene sobre sus hombros la difícil tarea de vivir a la sombra de unos cuantos gigantes, entre ellos sus propios hermanos, el OnePlus 8 Pro, sus predecesores de 2019, el OnePlus 7t y 7t Pro, y unos cuantos móviles de alta gama tan interesantes como el Galaxy S20. Su peor enemigo es sin duda el OnePlus 7t, con el que comparte demasiadas características y un precio cien dólares / euros superior

OnePlus ha logrado labrarse una sólida reputación entre los grandes a base de ofrecer prestaciones de gama alta y un sistema operativo basado en Android (OxygenOS) que es una maravilla. Todo ello a un precio más contenido que sus rivales de las grandes marcas. En ese sentido puede que haya fans de la marca que tuerzan un poco el gesto ante esos 700 euros que cuesta el OnePlus 8. Es una cantidad importante, pero en mi opinión los vale. Hay dos maneras de ver este móvil, la primera es como un OnePlus caro, la segunda es como un Galaxy S20 realmente barato.

OnePlus 8 OnePlus 8 ¿Qué es? El nuevo buque insignia de OnePlus para todos los públicos que no quieran un smartphone demasiado grande y caro. ¿Cuánto cuesta? Comenzó en 709 euros, pero ya puedes encontrarlo por 687. Nos gusta Es potente, solido como una roca y muy delgado. La batería. Oxygen OS. La pantalla 120Hz y la cámara macro. No nos gusta Le falta carga inalámbrica. La cámara macro es interesante, pero probablemente el público general le saque más partido a un zoom.

La comparación viene muy a cuento. Tanto el S20 como el OnePlus 8 son móviles de tamaño contenido en un mundo en el que tenemos que asumir como normales a colosos como el S20 Ultra. También son extremadamente finos. A nivel de diseño, el OnePlus 8 es muy parecido a sus antecesores. Hablamos de un móvil llamativo, con un chasis metálico en los laterales y una pantalla sutilmente curvada. Es cómodo de sujetar, y el acabado de cristal ahumado de la parte posterior es, para mi gusto, de los más bonitos del mercado.



Para mi gusto, el OnePlus 8 tiene uno de los acabados más bonitos de los móviles actuales Foto : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

El mayor cambio de diseño de esta generación es que OnePlus ha abandonado el notch tipo gota por un agujero en la pantalla. Parece un cambio sin importancia, pero es el que hace posible dos de los mejores cambios del OnePlus 8: el grosor de solo 8mm y la batería más grande (4.300 mAh). Resulta que el módulo del notch es bastante grande, y eliminarlo permite ganar bastante espacio interno.

¿En qué se diferencia de...?

El OnePlus 8 se parece tanto al 8 Pro (al menos externamente) que un ojo no entrenado tendría problemas para distinguirlos. Para complicar aún más las cosas, ambos móviles tampoco se diferencian tremendamente del OnePlus 7T. Finalmente está la cuestión de su inmediato referente. En lugar de poner la clásica tabla, voy a intentar resumir las diferencias en unas pocas líneas. En qué se diferencia el OnePlus 8 de...

El Oneplus 8 Pro: El 8 Pro es un poco más pesado (199 gramos) y su pantalla es algo más grande (6,78 pulgadas) y con mejor resolución (1.440 x 3168). También tiene más tasa de refresco (120Hz y 240Hz de respuesta al tacto) . La cámara principal es la misma que la del OnePlus 8, pero en lugar de macro y ultrawide de 16, lleva un tele 3x (30 digital) con estabilizador, ultrawide de 48 y el famoso filtro de color que permite ver “a través” de algunos materiales. También tiene carga inalámbrica y certificación iPX67. Precio del modelo básico (8/128) al cierre de este post: 909 euros .

El 8 Pro es un poco más pesado (199 gramos) y su pantalla es algo más grande (6,78 pulgadas) y con mejor resolución (1.440 x 3168). También tiene más tasa de refresco (120Hz y 240Hz de respuesta al tacto) . La cámara principal es la misma que la del OnePlus 8, pero en lugar de macro y ultrawide de 16, lleva un tele 3x (30 digital) con estabilizador, ultrawide de 48 y el famoso filtro de color que permite ver “a través” de algunos materiales. También tiene carga inalámbrica y certificación iPX67. Precio del modelo básico (8/128) al cierre de este post: El OnePlus 7T: Esta es la comparación más insidiosa, porque el OnePlus 8 y el 7T son prácticamente idénticos. El 7T es un pelo más pesado y no tiene 5G. También tiene algo menos de batería (3800 frente a 4.300 del 8) y la tercera cámara es una macro en lugar de la antigua telefoto 2X del 7T. La mayor diferencia es que el 7T tiene menos músculo en procesador, un Snapdragon 855+ en lugar del 865. Precio del modelo básico (8/128) al cierre de este post: 588 euros

Esta es la comparación más insidiosa, porque el OnePlus 8 y el 7T son prácticamente idénticos. El 7T es un pelo más pesado y no tiene 5G. También tiene algo menos de batería (3800 frente a 4.300 del 8) y la tercera cámara es una macro en lugar de la antigua telefoto 2X del 7T. La mayor diferencia es que el 7T tiene menos músculo en procesador, un Snapdragon 855+ en lugar del 865. Precio del modelo básico (8/128) al cierre de este post: El Samsung Galaxy S20:El Galaxy S8 es algo más pequeño y ligero que el OnePlus 8. Tiene pantalla un pelo más pequeña (6,2) pero con mejor resolución (1440 x 3200 píxeles). Sus cámaras son un propuesta bastante diferente (principal de 12mpx , zoom 3x de 64 y ultrawide de 12). La batería es similar, pero es resistente al agua y tiene carga inalámbrica de 15w. Ademas tiene ranura MicroSD. Su mayor problema es que en Europa se vende con un Exynos 990 en lugar de un Snapdragon 865. Precio del modelo básico (8/128) al cierre de este post: 817 euros



A la izquierda, el OnePlus 8, a la derecha, el OnePlus 8 Pro. Foto : Sam Rutherford ( Gizmodo )

¿En qué se traduc e todo esto? Depende de lo que busques. Si te gusta el OnePlus 8 pero andas corto de fondos el 7T es prácticamente idéntico y te ahorras 100 euros. El OnePlus 8 cuesta ahora mismo 687 euros. Su inmediato predecesor no tiene 5G, pero se puede vivir sin redes 5G de momento. Si puedes gastar 800 euros yo me sacrificaría un poco más , lo subiría a 900 e iría a por el 8 Pro de cabeza. El Samsung Galaxy S+ está ahí en medio por 841 euros, pero el OnePlus 8 pro me parece mucho más redondo en cámaras y con Snapdragon en vez de Exynos.



Es imposible comparar Los OnePlus con todos los móviles ahí fuera, pero si no te importa plantarte en un snapdragon 730 y no te molestan los móviles gruesos, el Xiaomi Mi Note 10 tiene cinco cámaras y una batería brutal por 536 euros en su versión pro (8/256). Como decía aquel filósofo: No digo ná y te lo digo tó.

Usando en OnePlus 8

El nuevo buque insignia de OnePlus es cómodo en el bolsillo, cómodo de sujetar, y con un sistema operativo, OxygenOS, que a mí personalmente me encanta. También viene con 5G, aunque el despliegue de estas conexiones está siendo tan lento que no es una mejora que vaya a suponer una diferencia para mucha gente. Al menos por ahora.

Del uso diario del OnePlus 8 debo destacar dos aspectos: potencia y batería. En las casi cuatro semanas que he estado usándolo no me ha dado el más mínimo problema de rendimiento. Todas las aplicaciones funcionan a la perfección, las conexiones también, y hasta se nota un poco el mayor ancho de banda del nuevo estándar wifi 6.



La pantalla sigue soportando HDR 10+, pero ahora es algo mas luminosa (pasa de 1.000 a 1.100 nits). Obviando los inevitables brillos, lo cierto es que se ve gloriosa incluso a plena luz del Sol. Esto a menudo es algo que se nos olvida porque estamos demasiado acostumbrado a probar teléfonos de gama alta, pero justo después del OnePlus 8 ha caído en mis manos un gama media y ¡Dios! ¡Vaya si hay diferencia! La tasa de refresco del OnePLus 8 es de a 90 Hz con una sensibilidad táctil de 180Hz. No llega a los 120/240 Hz del OnePlus 8 Pro, pero sigue siendo muy cómoda de usar.

El desbloqueo facial del OnePlus 8 es instantáneo. Gif : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

Los sistemas de reconocimiento facial y de huellas funcionan como un tiro también. Tuve un problema con la primera huella que registré, pero el motivo es un pequeño corte que me hice en la yema del dedo. Con los demás dedos funciona estupendo. Sigo prefiriendo el desbloqueo facial por su rapidez, pero si prefieres usar la huella, sigues más que cubierto.



El de huella ya depende de que tus dedos estén limpios y no tengan ninguna marca. Gif : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

El combo de 8GB de RAM y Procesador Snapdragon 865 (la misma configuración del modelo Pro) hace del OnePlus 8 un móvil muy bueno para juegos en relación calidad-precio. En mis pruebas lo estuve probando toda una tarde con Injustice 2 y Asphalt 9 Legends y todo lo que pude notar es un ligero calentamiento en la parte izquierda del móvil, que es do nde imagino que estará el procesador. Ni un bajón en los gráficos o un microcorte . Fluidez perfecta.

En cuanto a la autonomía, el OnePlus aguanta 16 horas y 8 minutos viendo vídeo, que es una de las actividades que más drena batería. En mi experiencia del día a día siempre llegaba a la cama con alrededor de un 30% de batería. Si por lo que sea hay un día en que necesitemos gastar más energía el cargador de 20 vatios nos asegura un 50% de batería en solo 22 minutos. El único punto negativo aquí es que no lleve carga inalámbrica integrada como su hermano Pro.

Sacando fotos con el OnePlus 8

A nivel de cámaras, el OnePlus 8 e como un 7T, pero con macro 1.75 f/2,4 en lugar de zoom. Es una apuesta rara. Aunque personalmente me encanta sacar fotos a insectos o flores, creo que el público general sacaría más partido a un zoom. Para empeorar las cosas, la lente macro dedicada hace las fotos de cerca más naturales, pero no es la panacea, lo que empaña un poco la experiencia con él. Antes de seguir con este apartado, veamos unas fotos generales.

Como es habitual en la marca, los OnePlus tienden a saturar un poco de mas verdes y azules. Para esta foto concreta es fantástico. Photo : Calos Zahumenszky ( Gizmodo ) La cámara princi pal tiene un rendimiento realmente bueno. Photo : Calos Zahumenszky ( Gizmodo ) No es la foto más bonita del mundo, pero era complicado sacar ese cielo bien. El HDR cumple con creces. Photo : Calos Zahumenszky ( Gizmodo ) En baja luz no es el mejor de los móviles que hay ahí fuera, pero es competente siempre y cuando no te salgas de la cámara principal. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) 1 / 4

Como decíamos, la apuesta por una lente macro como tercera cámara tiene sus ventajas y algún otro inconveniente. Entre las ventajas está el hecho de que el modo macro es mucho más rápido enfocando y el enfoque es mucho más estable. No se despista como en los guiados por IA si movemos el móvil para encuadrar (no miro a nadie, Huawei). Los resultados también son mucho más naturales, incluso con mala luz. La pega es que las lentes gran angular generan un fortísimo efecto ojo de pez. Esta distorsión es más fuerte en algunas fotos que en otras.



Advertisement

Unos líquenes, fotografiados con la cámara macro. Se nota que el OnePlus 8 no necesita tirar de contraste para enfocar este tipo de fotos artificialmente. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Otra de las ventajas de una lente macro es que puedes seguir los movimientos de una abeja sin que el enfoque por IA se vuelva loco. Eso facilita mucho el tomar fotos macro a objetos en movimiento. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Lo mismo ocurre con fotos en las que la luz ambiental es baja, como esta. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) El punto donde la cámara macro del OnePlus 8 brilla con luz propia es a media distancia. Es casi como un modo retrato para objetos pequeños. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue El detalle de los pelos en esta flor es espectacular. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) El problema de la lente macro, resumido en una imagen. El efecto ojo de pez es especialmente visible aquí porque el objeto al que enfoca (la flor) está mucho más cerca que el fondo. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) 1 / 6

¿Qué hay del modo noche? Si le dejas el tiempo que pide (que no es excesivo) el OnePlus 8 toma unas preciosas fotos nocturnas. No obstante no son perfectas y las capacidades del móvil no están a la altura de las de los pesos pesados de Android.



Una foto al atardecer, con zonas muy iluminadas y otras muy oscuras. Photo : Calos Zahumenszky ( Gizmodo ) La misma foto en modo normal. Photo : Calos Zahumenszky ( Gizmodo ) Aquí ya era mucho mas de noche, pero el OnePlus sigue sacando luz hasta el punto de que parece el atardecer o amanecer. Photo : Calos Zahumenszky ( Gizmodo ) La misma foto en modo normal. Detalles como las flores rosas del árbol no son casi visibles aquí. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) 1 / 4

A continuación una galería con muestras tomadas con la cámara principal en modo normal, en gran angular y en zoom. Los resultados son buenos siempre y cuando no se te haga de noche, La capacidad para captar luz de la cámara gran angular del OnePlus 8 es marginal. En cuanto al zoom, no es de lo peor que he visto, pero no está a la altura de los más grandes de 2020. En situaciones con poca luz saca mucho grano aunque usemos trípode. Con todo, no es un mal móvil para sacar fotos de noche. Simplemente no es el mejor.



Unas vistas de Bayern en Gran Angular. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) La misma foto con la óptica normal. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Y con el zoom 3x activado. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Una foto tomada de noche en modo normal. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue La misma foto, con zoom. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Y con gran angular. Definitivamente el gran angular no es para sacarlo de noche. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Una panorámica de Nördlingen casi de noche. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) La misma foto con zoom. Tiene bastante ruido y el detalle no es fantástico, pero no está mal. Si me hubiera apoyado en algo probablemente los resultados serían mejores. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) 1 / 8

Cerramos la ronda de fotografías con la cámara delantera. En esta generación de OnePlus me he topado con algo que no me había ocurrido en generaciones anteriores. Las mediciones de luz de la cámara delantera no son muy constantes. Dependiendo de cómo encuadres y de qué modo uses puedes obtener resultados de color e iluminación realmente variopintos. No es el fin del mundo, pero obliga a estar atento cuando nos hagamos un selfie.

Una foto con la cámara delantera en modo normal. Nada que objetar, aunque hay una zona extrañamente sobreiluminada en el hombro. ¿Quizá el reflejo del sol sobre la tela? Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Misma foto, en modo retrato. El efecto bokeh está bien, pero los colores con completamente diferentes. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) 1 / 2

Debo reconocer que las cámaras del OnePlus 8 no me han enamorado. La aplicación de cámara es tan útil y está tan llena de opciones como siempre. El teléfono no toma malas fotos en absoluto, pero el zoom y el angular son muy mejorables, y el modo macro es una rareza que no aporta tanto valor como debiera.

Mis dos grandes dudas del OnePlus 8 son dos. La primera es que no sé si el modo macro es atractivo para mucha gente. La segunda es el precio. Creo sinceramente que el precio del OnePlus 8 es ajustado para lo que ofrece. El problema es que está en un rango de teléfonos donde la competencia es feroz. ¿Hay móviles con especificaciones parecidas por menos precio? Sin duda. En este mismo análisis cito uno de ellos, pero ni está tan bien fabricado ni es tan estable o sólido como el OnePlus. No deja de sorprenderme que una compañía con orígenes tan humildes como esta haya logrado alcanzar unos estándares de calidad que no tienen nada que envidiar a gigantes como Samsung. La cuestión es si el público sabrá ver eso.

En resumen