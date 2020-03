Foto : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

Pero... ¿por qué tiene tantas cámaras? La pregunta de un compañero de curso al verme usar el nuevo Xiaomi Mi Note 10 es muy comprensible. Al nuevo buque insignia de Xiaomi le gusta presumir de cámaras, de megapíxeles y de especificaciones, pero ¿cómo es usarlo en el día a día? Veámoslo.



Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi Note 10 ¿Qué es? Un móvil Android "asequible" dotado de cinco cámaras (una de ellas de 108Mpx) y una batería enorme. Precio 430 euros (540 el modelo pro con 8GB/256GB Nos gusta Autonomía y carga espectaculares. Buena pantalla y cámaras muy competentes (aunque no perfectas). No nos gusta El software no está todo lo pulido que debiera. No tiene carga inalámbrica ni es resistente al agua.

El Xiaomi Note 10 resumido

Si no existiera una categoría llamada smartphone enorme, grueso, resbaladizo y lleno de cámaras habría que crearla. Esta retahila de adjetivos define perfectamente al Huawei Mate 30 Pro, al nuevo Samsung Galaxy S20 Ultra, y también al Xiaomi Mi Note 10. Es un móvil grande (157,8 x 74,2 x 9,7 mm) y pesado (208 gramos). También se une a ese club de móviles con pantalla curva de cristal y más cristal en la parte posterior que son increíblemente escurridizos en la mano o en el bolsillo. Es un diseño bonito, pero pide funda desde el minuto cero.



En cuanto a diseño, tan solo le pediría disimular más esos logotipos de la parte inferior. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Puerto USB-C y de auriculares en la parte inferior. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Detalle del borde superior. El compartimento para la SIM está en un lateral y no tiene espacio para MicroSD. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) 1 / 3

La pantalla, por cierto, es espectacular. El Mi Note 10 lleva una AMOLED de 6,47 pulgadas y 1080 x 2340 píxeles. Es una buena pantalla Ultra HD, pero hay otars como ella ahí fuera. Lo que la hace especial es el brillo de hasta 600 nits. Se ve extraordinariamente bien en cualquier situación. Xiaomi, por cierto, ha añadido una plétora de opciones de control para ajustar el color de la pantalla como más nos guste. La pantalla está configurada por defecto con el perfil DCi P3 y HDR 10. Su mayor inconveniente es que su tasa de refresco no es de 90 hertzios.



Así se ve la pantalla del Mi Note 10 con un sol intenso pegándole directamente. Foto : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

Y quien habla de imagen habla de sonido. El altavoz interno del Note 10 suena en la misma liga que algunos de los mejores terminales de gama alta como el Galaxy Note 10. En general tengo la sensación de que vibra menos y ofrece un sonido más claro que otros móviles, pero solo tenía el Huawei P30 Pro en casa para comparar, así que mi juicio puede ser limitado en este caso. Con unos auriculares de gama alta, el Mi Note 10 suena aún mejor. El móvil tiene conexión Bluetooth con soporte Aptx, Aptx-HD y SBC. En cualquier caso Xiaomi es de las pocas marcas que aún mantiene el puerto de auriculares de 3,5mm, así que los amantes del buen audio están bien cubiertos con este móvil (recordando siempre que es un móvil, no un reproductor MP3 dedicado).



El reconocimiento facial y de huellas funciona bien, pero el teclado en pantalla para meter el código tiene una extraña característica que me vuelve loco: es lento. Llegué al Xiaomi Mi Note 10 acostumbrado a teclear mi clave mecánicamente y a una determinada velocidad, solo para descubrir que el Xiaomi no registraba mis pulsaciones a la misma velocidad. Es algo que solo sucede con el teclado numérico de desbloqueo, pero me vuelve loco porque normalmente se traduce en que meto el número mal, y tengo que volver a hacerlo l e n t a m e n t e. ¡Ugh!

Pin, huella dactilar y reconocimiento facial. Los dos últimos vuelan. Foto : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

Llegamos a la que, para mi gusto, es la joya de la corona en las especificaciones del Mi Note 10: la batería. El móvil lleva dentro una monstruosa batería de 5.250 mAh que ofrece tres días de autonomía con un uso normal (Los test citan 95 horas, pero en la vida real no es tanta). El cargador de 30 vatios rellena completamente la batería en poco más de una hora. En media hora ya tenemos más de la mitad de carga.

Para muchos, la pega será que el Mi Note 10 no tiene carga inalámbrica, pero la autonomía sigue siendo excelente, y la velocidad de carga también. Hemos podido comprobar, por cierto, que los tiempos de carga solo son buenos si usas el cargador USB-C que viene con el teléfono. Si usas otro cargador de 30 vatios diferente al que suministra el fabricante la carga se puede demorar mucho. No estoy seguro de la razón de esto. Probablemente el amperaje o la diferencia entre estándares de carga.

Un vistazo por los menús de MIUI 11. Captura de pantalla : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

El Xiaomi Mi Note 10 viene con Android 9 y MIUI 11, una interfaz desarrollada por Xiaomi que se cuenta entre lo mejorcito por su pulcritud y opciones de personalización. Destaca especialmente el menú para configurar información siempre en pantalla en la pantalla de bloqueo, pero en realidad es solo la cara visible de un sistema de menús muy completo y con un funcionamiento fluido en todo lo que le he podido encargar.

A nivel de rendimiento, el Mi Note 10 lleva un chip Qualcomm Snapdragon 730G Octa Core. En los test sintéticos queda muy por debajo de los grandes gamas altas que equipan procesadores Snapdragon más potentes como el Xperia 1, el Samsung Galaxy S10 o el OnePlus 7T Pro. Sin embargo, en el uso diario no he encontrado síntomas de fatiga, ni siquiera ejecutando juegos especialmente exigentes. De hecho el Mi Note 10 se calienta muy poco.

El problema del Mi Note 10 no es de falta de potencia, sino su posición en el mercado. Aunque funcione perfectamente en la mayor parte de situaciones (que lo hace) es difícil vender un procesador Snapdragon 730G cuando en el mercado ya hay no pocos Snapdragon 855 a un precio similar en modelos de comienzos de 2019. En lo que a esta review concierne, lo cierto es que no puedo señalar problemas de rendimiento en el tiempo que he pasado con el Mi Note 10.

Es como si se les hubiera olvidado añadir más cámaras al módulo principal y lo hubieran hecho después. Foto : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

Cámaras

El Xiaomi Mi Note 10 tiene un sistema de cinco cámaras en la parte posterior:

Cámara principal con sensor estabilizado de 108Mpx y f1.7 (equivalente a 25mm). Integra enfoque híbrido por detección de fase (PDAF) y enfoque laser para condiciones de baja luz.

Una cámara tele 2X con sensor de 12Mpx y f2.0 (equivalente a 50mm). También cuenta con OIS, PDAF y Laser AF.

Una cámara tele 5X con sensor de 5MP y f2.0 con OIS, PDAF y Laser AF.

Una cámara gran angular con sensor de 20Mpx f2.2 sin estabilización y con enfoque Laser AF.

Una cámara macro con sensor de 2Mpx f/2.4.

Se trata de una configuración bastante extraña. Comencemos a explicarla por su componente más llamativo: el sensor de 108Mpx. El Xiaomi Mi Note 10 ha sido el primer móvil en integrar el nuevo sensor de 108Mpx de Samsung. Se trata de un chip de 1/1,33 pulgadas y un tamaño de pixel de 0.8µm. Como todos los sensores tipo Quad Bayer, el del Mi Note 10 tiene cuatro píxeles por cada punto de color. Eso quiere decir que en el modo por defecto, la cámara reduce en una cuarta parte la resolución (27Mp o 6016 x 4512). Si activamos el modo de resolución completa, las fotos pasan a tener una resolución de 12032 x 9024 píxeles.

¿Vas a notar alguna diferencia entre sacar una foto a resolución normal y hacerlo en 108 Megapíxeles? No, y no solo eso. Tomar fotos en el modo de 128Mpx fuerza a la aplicación de cámara a trabajar más (tarda un rato en tomar la imagen), por lo que la captura es algo más lenta y más de una vez he perdido nivel de detalle por el tiempo que se pasa calculando la imagen. El sensor principal del Mi Note 10 es estupendo, pero sacar fotos en resolución completa no te va a cambiar la vida ni mucho menos.

Ejemplos de fotos tomadas con el Xiaomi Mi Note 10

Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) A nivel de color, el Mi Note 10 satura, pero no en exceso. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Foto del interior de un acuario tomada con zoom. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Candados en la barandilla de uno de los puentes de Salzburgo. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) El modo ráfaga funciona muy bien incluso en momentos con luz mala como este. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) 1 / 7

Llegamos a los teleobjetivos. Xiaomi ha desarrollado un sistema un poco raro para poder ofrecer una cifra de zoom que resuene en la cabeza de los compradores. Básicamente lo que ocurre cuando haces zoom es que, hasta 2X, el Mi Note 10 saca las fotos con una cámara. A partir de 2x salta a la otra, que en realidad no tiene zoom óptico 5x, sino solo 3,7x. Para alcanzar los mencionados 5x, el Mi Note 10 recorta una sección de 5Mpx de la foto, y luego la reescala otra vez a 8Mpx.



Los resultados de este enrevesado sistema de zoom son bastante buenos siempre y cuando tengan buena luz y no nos pasemos haciendo zoom. El nivel de procesado en las fotos con el zoom a tope es demasiado intenso como para hacer imágenes bonitas, pero con un zoom intermedio no está nada mal.

Vistas sobre los tejados de Munich. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) La misma foto con un Zoom 2X. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Zoom 5X. Se nota algo el procesado, pero es una foto perfectamente publicable. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) El alcance máximo del zoom es 50X. No tiene calidad, pero sorprende que casi se puedan leer los números del reloj desde tanta distancia. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) 1 / 4

Finalmente llegamos a las cámara gran angular y macro. Algunos móviles como el OnePlus 7TPro usa la cámara gran angular para ofrecer un modo macro limitado, pero Xiaomi ha decidido ampliar ese modo con una cámara dedicada de 2Mpx que capta información adicional para completar lo que obtiene la gran angular. El resultado es un sistema capaz de sacar fotos a solo 2cm de distancia del objeto, siempre y cuando este no se mueve mucho y haya buena luz. Lo cierto es que funciona muy bien.

Advertisement

El interior de un pimiento rojo, con las semillas en primer plano. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Otro pimiento, esta vez verde. Con buena luz el modo macro es espectacular y enfoca rápido. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Brotes de un rosal. El de la derecha apenas tiene 3mm de largo. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) La espada del Principe de una galleta homónima. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue Una vela, el mayor problema del macro es captar buenos colores cuando no tiene mucha referencia a mano. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) 1 / 5

El modo retrato es uno de los más cómodos que he encontrado últimamente. Permite aplicar efectos durante la foto o después, desde la aplicación de galería. La efectividad de estos efectos de desenfoque o iluminación artística no son de una finura extrema, y dependen mucho de la iluminación general de la foto. Los resultados con la cámara frontal (una 32Mpx f2.0 con HDR) son también buenos, aunque el abanico de efectos que podemos aplicar es menor.

Ejemplo de modo retrato con la cámara principal. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Ejemplo de modo retrato con la cámara delantera. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) 1 / 2

Los efectos funcionan razonablemente bien siempre y cuando elijas uno cuyo fondo coincida. Si no el recorte es bastante atroz. Foto : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

Finalmente llegamos al modo nocturno, que es el más flojo de los disponibles en el Mi Note 10. No es que sea malo, es que no destaca especialmente como el del Pixel 4 o el del Huawei Mate 30 Pro. En general, las cámaras del Mi Note 10 generan bastante ruido de noche y suelen tener problemas para valorar la cantidad de luz a registrar cuando hay luces potentes y sombras oscuras en la misma foto. En el lado positivo, el zoom funciona razonablemente bien de noche.

Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) La farola bajo la que estaba despistó mucho a la cámara en esta foto. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Una foto sin apenas luz. No está mal, pero no está al nivel de los móviles nocturnos más afamados. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Los colores que capta de noche son intensos y agradables. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue Una vez comencemos a hacer zoom se pierde bastante luminosidad. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) Los resultados del zoom nocturno son razonablemente buenos. Photo : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo ) 1 / 6

La prueba de fuego de las cámaras del Mi Note 10 tuvo lugar en Munich. Samsung nos invitó a probar el Samsung Galaxy S20 y yo aproveché para llevarme el Mi Note 10 y sacar unas fotos. El caso es que al final acabé usando el móvil de Xiaomi para fotografiar a su rival. Las fotos tomadas con el Mi Note 10 las podéis ver en nuestro post de primeras impresiones.



Es una prueba interesante por varias razones. La primera es que es excepcionalmente estresante para el móvil que saca las fotos. Normalmente tenemos poco tiempo para jugar con el terminal y hay que sacar decenas de fotos en diferentes ángulos. La iluminación en estos eventos suele ser horrible, y el acabado de espejo de los móviles modernos es una pesadilla para el enfoque. Todos estos factores se dieron cita durante la prueba del S20. Entraba sol por las cristaleras del local y el techo estaba lleno de focos, reflejos por todas partes, calor, necesidad de enfocar, reenfocar y sacar fotos muy rápido... Una pesadilla para cualquier móvil y para no pocas cámaras.

Mi experiencia con el Xiaomi Mi Note 10 hasta ese momento había sido excelente. Enfoca rápido y de manera bastante consistente. La posibilidad de activar el modo macro manualmente en vez de hacerlo por IA es fabulosa. Los colores y la velocidad de obturación son fantásticos también, pero el evento de Samsung me mostró un problema que no he visto en otros móviles recientes: la aplicación de cámara tiende a colgarse cuando se la fuerza. Si cambias mucho de modo y saltas de un zoom predeterminado a otro la app deja de responder. Las fotos que saqué en esos instantes quedaron defectuosas (un simple fondo verde apreciable en esta captura de pantalla.

La app de cámara del Xiaomi Mi Note 10 se estresó durante este evento. Captura de pantalla : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

Es algo que pude solucionar simplemente cerrando la aplicación y volviéndola a abrir, pero es una pequeña luz de alarma sobre el acabado a nivel de software. No es el único problema. Días después, en casa, la aplicación Photosync que uso para transferir las fotos al PC se colgó varias veces. Que una aplicación de terceros se cuelgue en un móvil no debería ser algo muy llamativo si no fuera por un detalle. Uso esa app en todos los móviles que pruebo desde hace años. No recuerdo que nunca se me haya colgado antes. La transferencia inalámbrica de archivos tampoco es tan rápida como en el Huawei Mate 30 Pro pese a que los archivos tienen exactamente el mismo tamaño.



Siendo justos, el resto del tiempo la aplicación de cámara de Xiaomi no ha dado ningún problema. No puedo sino elogiar el diseño de su interfaz, que hace énfasis en los controles manuales y no en los automatismos tipo IA que unas veces funcionan y otras no. En cada modo (y hay muchos) tenemos todo tipo de botones para hacer la foto como nosotros queremos, no como la app cree que debemos hacerla.

Xiaomi Mi Note 10 vs Mi Note 10 Pro

Una nota antes de terminar. En el mercado encontrarás dos modelos de este teléfono, el Xiaomi Mi Note 10, y el Mi Note 10 Pro. Ambos son exactamente el mismo móvil. La única diferencia es que el Pro tiene 8GB de RAM y 256GB de espacio para almacenamiento en lugar de los 6 / 128GB del modelo normal. Por lo demás ambos son idénticos. El Pro cuesta alrededor de 100 euros más a cambio de este subidón en memoria.

Veredicto

El Mi Note 10 se siente como uno de esos automóviles que adoptan una línea de superdeportivo pero les falta el motor o la fama de otras marcas. Con esto no quiero decir que me parezca un mal móvil, pero sí que no debe ser tomado como un tope de gama aunque en muchos aspectos lo sea. La cámara, por ejemplo, es muy buena. Toma unas fotos excelentes en casi cualquier situación, pero deja de ser tan fantástica por la noche, donde le ganan otros móviles más breados en el tema fotográfico. A nivel de grabación de vídeo también es correcto, pero de nuevo no deslumbra.

Un ejemplo de la pantalla de bloqueo siempre activa. Foto : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

El diseño del Mi Note 10 no es especialmente original, pero es bonito y está bien construido. La pantalla tiene un brillo y una definición estupendos, aunque si lo que buscas es un móvil para jugar probablemente sea mejor un OnePlus 7T Pro por sus 90 hertzios.



El procesador no es en absoluto malo (de lo mejor que hay en gamas medias) pero no se puede comparar con los pesos pesados de android y terminarás por notar como sufre cuando lo sometas a mucho esfuerzo después de meses usándolo. Finalmente, MIUI 11 ofrece muchos trucos bajo la manga y en líneas generales es tan completo como Oxygen OS, pero también tiene pequeños fallos lo bastante frecuentes como para que le impidan alcanzar una puntuación perfecta en lo que a usabilidad se refiere.

Foto : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

Todos estos peros se diluyen completamente cuando llegamos al precio del Mi Note 10. En la web oficial de Xiaomi cuesta 549 euros, pero ahora mismo ya se puede encontrar por 429 euros en Amazon. Es un muy buen precio por un muy buen móvil. De hecho, sigue siendo mejor alternativa que terminales como el Huawei P30 Pro o el Samsung Galaxy Note 10, que han bajado mucho de precio, pero no tanto. Ahora mismo el rival del Mi Note 10 en precio es el Samsung Galaxy S10.



¿Es mejor un Mi Note 10 o un Galaxy S10? Excelente pregunta. Depende mucho de lo que busques. El Galaxy S10 es un terminal más fino y ligero, con mejor pantalla, mejor procesador y el respaldo de una marca que se ha ganado a pulso la fama de solidez. El Mi Note 10 es mucho mejor en cámaras y en batería. A pesar de sus cabos sueltos, que los tiene, lo que está claro es que es una muy buena opción para su precio.