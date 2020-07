Filed to:

Foto : Carlos Zahumenszky

Te puede gustar o no Apple, pero hay que reconocer que el iPhone SE de 2020 es un móvil redondo para su precio. Si saco a relucir a los de Cupertino es porque el OnePlus Nord me ha parecido justo eso, un móvil (Android, en este caso) con unas prestaciones perfectamente equilibradas a un precio más que interesante.



¿Cómo de interesante? Pues 399 euros la versión con 8GB de memoria y 128 de espacio para almacenamiento, y 499 euros la versión con 12 / 256 GB. Apenas llevo una semana usando el Nord, y aún es pronto para decir hasta qué punto cumple a la perfección todas las tareas que le encomiendo. Sin embargo la percepción de calidad está ahí y es innegable. El buen hacer en la fabricación se siente tan fino como siempre en la marca. De hecho OnePlus asegura haber sometido al Nord a las mismas pruebas de resistencia a las que somete sus buques insignia (el OnePlus 8 y 8 Pro).

Una de las cosas que más me gusta del Nord es tiene un tamaño (158,3 x 73,3 x 8.2 mm) y un peso (184gr) más discretos que lo que viene siendo habitual en los OnePlus. No solo es una gozada de sujetar, sino que no te molestará en el bolsillo. En tamaño se parece mucho al OnePlus 8, solo que los bordes son curvos solo en la parte inferior. En experiencia física recuerda al Samsung Galaxy S20.

La pantalla no es tan luminosa como en los OnePlus 8. Foto : Carlos Zahumenszky

La pantalla, una Fluid Amoled de 6,44 pulgadas con resolución 2400 x 1080 (408ppp), 90Hz y formato 20/9 es plana, algo que agradecerán muchos amantes de lo simple y efectivo. Los marcos son finos y regulares, y el elemento que más destaca es un doble agujero para albergar las dos cámaras frontales. No es una pantalla tan brillante a pleno sol como la de los OnePlus 8, pero algo malo tenía que tener, y no es para nada insoportable. Simplemente no vas a poder ver la serie Dark en un parque en pleno verano (algo que con el OnePlus 8 Pro sí se puede).



Ahora la cámara frontal incluye una óptica gran angular. Foto : Carlos Zahumenszky

A nivel de actualizaciones, OnePlus se compromete a actualizar el software Oxygen OS del Nord durante dos años más un año adicional en el que se mantendrán solo los parches de seguridad. Si a ello le sumamos que el Nord es un móvil 5G tenemos un dispositivo con todo lo necesario para funcionar sin problemas durante años.



El OnePlus Nord se llama así porque la compañía ha intentado centrarse y buscar el norte con él, y eso significa volver un poco a la esencia de los móviles de esta compañía, que ofrecían buenas especificaciones a un precio bastante asequible. Las últimas generaciones habían subido mucho las prestaciones, pero también el precio, y OnePlus quiere volver a sus raíces con su propia versión del iPhone SE, pero en el mercado Android.

Ajustar el precio suele significar renunciar a cosas. Por fortuna las cámaras no son una de ellas. El OnePlus Nord tiene dos cámaras delanteras. La principal es una 32 Mpx con sensor Sony IMX616. Solo con eso ya supera a los 8 y 8 Pro (cuyo sensor es de 16Mpx), pero es que además OnePlus ha añadido una segunda cámara gran angular de 8Mpx. Esta segunda óptica cubre hasta 105 grados para selfies en grupo e integra corrección de aberraciones tipo ojo de pez por software. Ambas cámaras cuentan con un modo específico para selfies nocturnos. Si lo tuyo son los selfies, el OnePlus Nord te tendrá muy bien cubierto.

El grupo de cámaras es similar a las del OnePlus 8. Foto : Carlos Zahumenszky

En la parte delantera, el Nord lleva una cámara principal de 48Mpx con sensor Sony IMX586 (la misma que la del OnePlus 8) con zoom digital 2X. La acompaña una gran angular de 8MP y 119 grados, un sensor de profundidad de 5Mpx para efectos bokeh y una lente macro de 2MP.



OnePlus aún no permite publicar fotos tomadas con estas cámaras hasta que el software del Nord que estamos probando no se actualice a su versión final. En el análisis del teléfono daremos buena cuenta de su rendimiento y de si han pulido algunos de los problemas del OnePlus 8 en condiciones de baja luz.

La experiencia inicial con el Nord a nivel de rendimiento es impecable. El procesador no es el potente Qualcomm Snapdragon 865 que usan los topes de gama de la marca, sino un 765G algo más modesto, pero es lo bastante potente como para manejar Oxygen OS con eficiencia y rapidez, al menos en la versión de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento que estamos probando. Ninguna de ellas tiene lector de tarjetas MicroSD ni puerto de auriculares de 3,5mm.



Finalmente está la batería, una 4.115 mAh que asegura una autonomía tan buena como la del 8 y el 8 Pro (aproximadamente día y medio). El Nord no tiene carga inalámbrica, pero es una ausencia pequeña, sobre todo si tenemos en cuenta que mantiene el sistema Warp Charge de 30 vatios que carga de 0 a 70% en solo media hora.

Foto : Carlos Zahumenszky

El lanzamiento del OnePlus Nord viene acompañado de unos nuevos auriculares completamente inalámbricos llamados OnePlus Buds (que se venden aparte, no os hagáis ilusiones). Están dotados de unos drivers de 13,4 mm con soporte Dolby Atmos. Su sonido es limpio y con bastante pegada para su tamaño, pero lo que más me ha sorprendido es lo bien que encajan en las orejas. Al menos en unas orejas tan complicadas como las mías. En cuanto a la autonomía, son compatibles con Warp Charge. Una breve carga de 10 minutos de los auriculares dentro del estuche permiten disfrutar de 10 horas de música. Una carga completa del estuche ofrece hasta 30 horas de reproducción.



Hasta ahora, mi mayor preocupación sobre estos auriculares es que son pequeños, relativamente resbaladizos entre los dedos y su único medio de control es una superficie táctil muy fácil de pulsar por accidente, pero la calidad de sonido compensa estos problemas.

Parece grande en la foto, pero el estuche de carga es de los más pequeños que he visto. Cabe con comodidad en el bolsillo superior de muchos pantalones vaqueros. Foto : Carlos Zahumenszky

Los OnePlus Buds no integran cancelación de ruido activa, pero sí que son moderadamente resistentes al agua (IPX4) como para sacarlos a hacer deporte. La compañía ya iba necesitando unos auriculares dignos y a la altura de sus terminales, y los OnePlus Buds lo son.



OnePlus ha decidido homenajear un poco la tradición de su primer modelo El OnePlus saldrá a la venta en primer lugar, a través de una promoción online que se activa hoy mismo 21 de julio a partir de las 16:30 horas. Ese evento virtual dará a los usuarios la oportunidad de comprar el nuevo dispositivo antes de su venta en los canales oficiales. A partir del 21 ya estará disponible en tiendas online. a un precio de 399 euros para la versión de 8/128GB y de 499 euros para la de 12/256. Los auriculares OnePlus Buds costarán 89 euros.