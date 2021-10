El Parlamento Europeo ha pedido a los legisladores de la UE que establezcan una prohibición sobre el uso del reconocimiento facial por parte de las fuerzas del orden, así como sobre otras herramientas de vigilancia comúnmente utilizadas en labores predictivas de vigilancia policial mediante algoritmos.

Los eurodiputados introdujeron y votaron recientemente a favor de una medida que pide una “prohibición permanente” de una variedad de tecnologías de “análisis y/o reconocimiento automatizados” por parte de las “autoridades policiales y judiciales en asuntos penales”. En este escenario, se “prohibirá de forma permanente el reconocimiento automático de individuos en espacios públicos” , y se impondría una moratoria a las tecnologías que recopilen datos personales mediante cosas como “andares , huellas dactilares, ADN, voz y otras firmas biométricas y de comportamiento”. Esta medida también sugiere la prohibición de las bases de datos de reconocimiento facial operadas por empresas privadas, una medida que obstaculizaría seriamente la acción de empresas distópicas como Clearview AI dentro de las fronteras de la UE.

En esencia, los eurodiputados argumentan que el reconocimiento facial simplemente no está listo para un uso extendido y que es necesario desarrollar un marco regulatorio adecuado para salvaguardar la privacidad personal antes de que la policía deba siquiera pensar en usarlo.

Sin embargo, aunque todo est o suene bastante bien, la medida del Parlamento no es vinculante, por lo que todavía no implica nada . (En el sistema de la UE, el Parlamento en realidad no puede introducir una legislación, solo aprobarla. Es la Comisión Europea la encargada de desarrollar e introducir las leyes, y serán los eurodiputados los que voten para promulgarlas o no). Dicho esto, el Parlamento está preparado para votar una futura legislación, la Ley de Inteligencia Artificial, que es una gigantesca ley diseñada para regular el uso de algoritmos e inteligencia artificial en Europa. Politico informa que una de las cosas que haría el proyecto de ley es —de forma similar a la resolución de ayer— limitar la capacidad de la policía para usar la tecnología de reconocimiento facial en espacios públicos (a menos que sea necesario para combatir delitos “graves”, como el terrorismo).

Por tanto, la reciente medida del Parlamento podría ser una buena señal para votar a favor d el próximo proyecto de ley de Inteligencia Artificial , señala Politico. De todas formas , es una buena señal para los derechos de privacidad en Europa en general .

No es la primera vez que se toman medidas en Europa en este sentido. La aprobación del Reglamento General de Protección de Datos de la UE ( GDPR) en 2016, instituyó una serie de nuevas regulaciones diseñadas para proteger a los europeos de la vigilancia gubernamental y corporativa indebida . Por supuesto, si esa ley resulta realmente tan efectiva para proteger la privacidad de las personas es otro tema .