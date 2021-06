Imagen : Disney / Marvel

Loki ha arrancado con buen pie. La nueva serie de Marvel no solo nos ha regalado un fascinante paseo por la TVA. Además ha aprovechado un vídeo de la agencia de control de variantes temporales para soltar algunas perlas que parecen estrechamente relacionadas con lo que está por venir.



La serie comienza en 2012, en el preciso momento que los vengadores que viajan en el tiempo para impedir el chasquido de Thanos liberan accidentalmente a Loki. El asgardiano usa el Teseracto para teletransportarse al desierto de Gobi, donde nada más llegar trata de hacerse con el control de un grupo de lugareños.



Antes de que pueda hacer nada, un grupo de policías irrumpe desde una serie de portales y se lo llevan preso. Lo que viene después es un orwelliano paseo por una especie de extraña agencia hiperburocratizada que aparentemente se dedica a asegurarse del correcto flujo del tiempo. La TVA, que es como se llama la organización, es un clásico en los cómics Marvel, pero el lavado de cara vintage que le ha dado la serie es simplemente exquisito.

La TVA zarandea a un cada vez más atribulado Loki de aquí para allá hasta que lo acompañamos a una gran sala de espera en la que los criminales temporales esperan turno para ser juzgagos. Es en esa sala donde un vídeo promocional presentado por un reloj animado llamado Miss Minutes nos explica por fin algo de lo que está pasando.

Aparte de derrochar simpatía, el vídeo de la TVA es inusualmente informativo. Gracias a él nos enteramos de que antes de la existencia de la actualidad realidad, el universo tenía varias líneas temporales que acabaron entrando en conflicto. La guerra de multiversos resultante casi destruye por completo la existe ncia, así que tres poderosas criaturas a las que se conoce si mplemente como Los Guardianes del Tiempo deciden unificar todas las líneas temporales en una sola a la que dotan de caracter sagrado.

Para impedir futuras alteraciones de esa línea, los guardianes crean la TVA con el único propósito de dar caza y castigar a cualquiera que trate de manipular el perfecto flujo de esa línea temporal única.

En los cómics la creación de los guardianes es sutilmente distinta porque tantos ellos como la TVA son obra de otro ser ultrapoderoso llamado El que Pe rmanece, que de hecho es el último director de la TVA, pero probablemente ese sea un detalle sin importancia en el MCU.



Lo importante aquí es que el vídeo, como quien no quiere la cosa, menciona tres palabras que ya hemos oído antes: multiverso, locura y nexos. El vídeo se refiere a los momentos de ruptura como Eventos Nexo, y recientemente hemos descubierto que Wanda es una criatura nexo capaz precisamente de alterar el flujo de la realidad a nivel universal si se lo propone y que además sirve de nexo entre diferentes realidades.

Los Guardianes del Tiempo ya han intentado controlar a Wanda en los cómics, y para ello enviaron a su pupilo y prisionero Inmortus, una variante del villano que debutará en Ant-Man & The Wasp: Quantumania, Kang el conquistador. Por cierto, y sin pretender liar aún más este ovillo que ya está bastante liado, tanto Inmortus como Kang son variantes temporales de Nathaniel Richards, el padre del lí der de los Cuatro Fantásticos Reed Richards.

En Endgame El Anciano explica a Banner que entre las tareas del Hechicero supremo de la Tierra está proteger la gema del tiempo y asegurarse del correcto flujo de nuestra realidad, exactamente lo mismo que hacen en la TVA, pero en otro terreno. Si los eventos nexo derivan en múltiples realidades y estas en locura no es muy difícil suponer que tanto Wandavision como Loki son las dos piedras angulares sobre las que se edificará Dr. Strange and the Multiverse of Madness. Queda por ver si Kang (interpretado por Jonathan Majors) será el principal villano de esta fase o hay alguien más moviendo los hilos. Quizá el propio Inmortus o alguien peor. Lo que está claro es que el MCU, poco a poco y sin hacer ruido, va dejando piezas sobre el tablero.