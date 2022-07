Hay veces en las que tiras iniciativa sabiendo que no vas a poder evitar el desastre... algún desastre... cualquier desastre. Esos suelen ser los mejores combates. Se diría que los responsables de Honor Among Thieves han hecho las paces con la idea de que su película no va a g ustar a todo el mundo y han tirado iniciativa. El resul tado de esa tirada es este trá iler.



Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves | Official Trailer (2023 Movie)

Cuando digo que no va a contentar a todo el mundo lo digo porque (abre un libro de reglas, se ajusta las gafas y se pone muy serio) los druidas no pueden usar Forma Salvaje para convertirse en un Oso-Lechuza porque es una monstruosidad, no una bestia (Cierra el libro con un golpe seco ).

¿Ve is por donde voy? Dungeons & Dragons lleva entreteniendo a legiones de nerdo s desde 1974, lo que significa que va a haber un núcleo importante de jugadores de culo duro como yo que van a analizar la nueva película hasta la nausea. Y sin embargo... ¿Es... esperanza eso que siento en las profundidades de mi negro corazón? No me juzguéis. Han pasado dos décadas y m uchos aún no hemos superado el trauma de Dungeons & Dragons (2000). Profion aún se aparece en nuestras pesadillas masticando salvajemente cada escena junto a Bruce Payne intentando parecer serio pese a llevar el melón rapado y los labios pintados de azul.

De Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God (2005) y Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness (2012) mejor no hablo porque es muy pronto para hacer tiradas de cordura con penalización. Sí, mis queridos jugadores, ni el bueno de Jeremy Irons haciendo Shuuu, Shuuuuu a cámara impidió que aquella película tuviera dos secuelas.

Pero volvamos a Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. El caso es que el trá iler recié n estrenado en la San Diego Comic-Con deja intuir varias cosas. La primera es que parece que los actores se lo han pasado en grande, y eso ya es algo positivo. La segunda es que el productor Jeremy Latcham y los directore s Jonathan Goldstein y John Francis Daley (ambos guionistas en Spider-Man: Homecoming) han decidido hacer una película de aventuras sin tomársela muy en serio, lo cuál es fabuloso porque D&D es un juego y la comedia (la mayor parte de las veces involuntaria y a costa de algún jugador) ha sido parte integrante de cualquier partida desde siempre . Además, los tres son ávidos jugadores de rol, por lo que si han decidido pecar, no será por desconocimiento de las reglas sino porque han invocado el sacrosanto derecho de todo master de saltárselas. Si no os quejáis cuando el master os quita los componentes materiales de los conjuros, no os quejéis ahora. Meter a Led Zeppelin en la banda sonora del tráiler es un +1 también, sucio, pero válido.

La película está protagonizada por un Chris Pine con carisma 18 haciendo el papel de bardo sexy . Le acompañan Regé-Jean Page como el paladín, Michelle Rodriguez haciendo de guerrera bárbara, y Hugh Grant en el papel de un veterano ladrón. Justice Smith es la hechicera del grupo y Sophia Lillis es una druida tiefling. Sí, no sabemos sus nombres. Solo sus clases, que es lo importante. Nadie se aprende los nombres de los demás personajes jugadores hasta que pasan varias partidas, y hay jugadores que ponen nombres tan raros que nadie los pronuncia bien .

Aún no se sabe mucho del guio n, pero parece que los protagonistas robaron las reliquias equivocadas para el villano equivocado y ahora hay algún mal primigenio suelto que hay que enmendar. Todo bien.



Por cierto, si la silueta de la ciudad, las estatuas, los edificios y los uniformes de los guardias no nos engañan, todo indica que la película no solo está basada en el universo D&D, sino que... ¡S e desarrolla en Neverwinter! Esto significa que estamos en Reinos Olvidados, el mismo mundo que el de la saga de videojuegos Baldur’s Gate. La gran ruleta del terror por intentar adivinar a qué actor elegirán para hacer de Drizzt Do’ Urden puede comenzar otra vez.

A nivel de compendio de monstruos , el tráiler vemos una bestia desplazadora, un dragón negro joven , un mímico y un cubo gelatinoso, que está muy bien p ara empezar. Los que saben de esto aseguran que El dragón gordito que se ve al final es Themberchaud y la ciudad subterránea es Gracklstugh. Eso sí es canon, y no lo del druida Oso-Lechuza.

Dungeons & Dragons: Honor among Thieves se estrena el 3 de marzo de 2023.