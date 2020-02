El primer tráiler de Rumble nos presenta un mundo en el que los kaiju compiten como luchadores profesionales

Filed to:

Filed to: kaijus

Tentacular, saludando al público. Gif : Paramount

Los combates entre esos monstruos enormes conocidos como Kaiju tienen su público. Los combates de lucha libre tienen el suyo. Resulta hasta un poco sorprendente que a nadie se le hubiera ocurrido antes algo como Rumble, una película de animación sobre lucha libre con Kaijus.



La película no viene de Dreamworks o de Disney, sino de Paramount, y nos presenta un mundo futurista en el que los humanos y los kaiju coexisten en una existencias relativamente pacífica. En lugar de arrasar ciudades, los gigantescos monstruos se dedican a otras cosas, y la profesión más codiciada es la de luchador en la liga de lucha libre para kaijus.

Advertisement

Rumble cuenta la historia de Steve (interpretado por Will Arnett) , un Kaiju del montón que se une a una humana llamada Winnie (Geraldine Viswanathan, a la que conocemos especialmente por poner voz a Tawnie en Bojack Horseman) para que lo convierta en superestrella del wrestling.

Parte del tráiler nos presenta al actual campeón en esta delirante liga, un kaiju llamado Tentacular interpretado por Terry Crews. La película es el debut en la dirección de Hamish Grieve, que ha trabajado como animador en todas las entregas de Shrek, en Rise of the Guardians y en Monsters Vs Aliens. Rumble cuenta también con las voces de Becky Lynch, Roman Reigns, Ben Schwartz, Steven Smith, y Tony Danza. El film se estrena en enero de 2021.