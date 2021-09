Todos tenemos un pasado, y el del actor Simu Liu, ahora disfrutando del éxito gracias al último estreno de Marvel, Shang-Chi and The Legend of the Ten Ring, no iba a ser menos. Liu ha confirmado a todos sus fans con bastante guasa qué hacía en el pasado para pagar las facturas.



Ahora y tras la reciente fama mundial tras el film de Marvel, muchos usuarios comenzaron a subir fotos en las que se preguntaban si, efectivamente, se trataba del propio Liu. Uno de ellos obtuvo la primera respuesta del actor:



Esa sesión de fotos de archivo siempre encuentra una manera de volver y perseguirme LOL

Al parecer, Liu, natural de China, emigró a Canadá a la edad de 5 años y se crió en Mississauga, Ontario, donde recibió un título en administración de empresas en la universidad y trabajó brevemente como contador. Cuando lo despidieron, el hombre decidió cambiar por completo de carrera y convertirse en actor y doble de riesgo.

Por supuesto, los comienzos fueron duros , y para pagar las facturas y llegar a fin de mes hizo todo tipo de trabajos ocasionales, entre ellos, realizando trabajos de modelo de fotografías de archivo o repositorios.

Además, Liu r también reveló en Twitter que no tiene ningún tipo de control sobre su trabajo previo como modelo de repositorios, donde cuenta que ganó 120 dólares y que renunció a todos los derechos mientras intentaba dejar a cero la cuenta de la tarjeta de crédito . [Petapixel]