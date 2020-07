Foto : Carlos Zahumenszky

Hay tantas cosas excesivas en el Asus ROG Phone 3 que uno se pregunta cómo el espacio-tiempo no ha colapsado alrededor del primer prototipo bajo el peso de toda esa tecnología. Si crees que estamos exagerando pasa y echa un vistazo a la última locura que la división de juegos de Asus se ha sacado de la manga.



Externamente, el ROG Phone 3 es un móvil descomunal. Mide 171 x 78 x 9,85mm y pesa 240 gramos. No se si esas cifras te dicen algo, pero te puedo asegurar que es más grande y pesado que el Galaxy S20 Ultra y que el OnePlus 8 Pro, dos móviles que ya de por sí se sentían muy grandes. Huelga decir que si tienes algún problema con los móviles muy grandes, el ROG Phone 3 te va a horrorizar.

De izquierda a derecha, el Asus ROG Phone 3, el también grande OnePlus 8 Pro, y el OnePlus Nord. Foto : Carlos Zahumenszky

La buena noticia es que si el tamaño no te importa, acabas de superar el único “pero” que le encuentro este teléfono. Todo lo demás es un delirante despliegue de los componentes más potentes que Asus ha sido capaz de encontrar unidos por la última versión de Android y salpimentados por una interfaz, la ROG UI, que Asus lleva años desarrollando y que suma muchos enteros a la experiencia de Android. Antes de nada, y para no aburrirte con más hipérboles, paso a resumirte las cifras principales de este monstruo:



Procesador Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G 64Bit. Gráfica Adreno 650.

16GB de RAM LPDDR5 y 512GB UFS 3.1 de ROM.

Pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas 2340 x 1080 y 144Hz. 1.000 Nits y 1Ms de respuesta táctil.

Batería de 6000 mAh con carga rápida de 30 vatios.

Cámara principal de 64MP. Cámara secundaria Gran Angular de 13MP y tercera cámara macro de 5MP. Camara delantera 24MP.

Dos altavoces frontales Dirac HD Sound.

La pantalla del ROG Phone III es una pequeña maravilla. Photo : Carlos Zahumenszky Detalle de uno de los Air Trigger en el lateral. Son los gatillos hápticos para videojuegos. Photo : Carlos Zahumenszky El sistema de refrigeración puede verse por una ventana transparente. Photo : Carlos Zahumenszky Los altavoces cuentan con amplificadores independientes. Photo : Carlos Zahumenszky Detalle de las cámaras principales. Photo : Carlos Zahumenszky

Hasta aquí ya tenemos suficiente como para situar el ROG Phone III en torno a los 1.000 euros. Efectivamente, no se trata de un móvil barato. La versión más potente del terminal cuesta 1.099 euros. Muchos usuarios no quieren o pueden gastar tanto, así que la compañía ha lanzado otras dos versiones algo más asequibles. La primera viene con 12GB de RAM en lugar de 16 por 999 euros. La segunda tiene un procesador Snapdragon 865 (sin el plus, pero aún con 5G), 8GB de RAM y 256 de ROM por 799 euros.



En el tiempo que llevo con el ROG Phone III hay tres cosas que me han llamado mucho la atención. La primera la notas nada más encender el móvil. La pantalla AMOLED de 10 bits es una barbaridad. La luminosidad media para lectura en exteriores es de 650 nits con picos de 1.000. Si a ello sumamos una tasa de contraste dinámico de 1 000 000: 1 y HDR10+ sencillamente puedes jugar o ver series a pleno sol y lo único que se va a interponer entre tú y la experiencia va a ser tu propio reflejo en el cristal.

Foto : Carlos Zahumenszky

La tasa de actualización de 140 hertzios hace que cualquier vídeo, videojuego o la simple previsualización de la cámara tenga una suavidad de otro planeta. Normalmente la tasa está en modo automático para no tirar excesivamente de batería, pero puede forzarse al sistema a funcionar a cualquier tasa entre 60 y 144Hz. La pantalla también soporta DCI-P3 y la precisión de color Delta-E está por debajo de 1. Es casi como si ROG hubiera decidido integrar todas las características de uno de sus monitores de gaming de alta gama en un smartphone. La respuesta al tacto, por cierto es de 270Hz o 1 milisegundo. Es difícil percibir esto en la práctica, pero trataremos de ofreceros nuestra opinión cuando terminemos el análisis del ROG Phone III.



Las cámaras son mucho mejores de lo que dan a entender sobre el papel. Foto : Carlos Zahumenszky

El segundo elemento que me ha llamado la atención es uno que a priori no debería ser tan importante en un móvil dedicado a videojuegos: las cámaras. Aunque las tres cámaras que forman el grupo principal del ROG Phone III no son las más llamativas del mercado (no tienen, por ejemplo, zoom óptico), su calidad me sigue sorprendiendo mientras escribo esto. La aplicación de cámara, por cierto, es de lo mejorcito que he visto, con abundantes modos automáticos para jugar, una rapidez de respuesta estupenda, y funciones configurables para dar y tomar.



El tercer elemento con el que quiero cerrar esta primera toma de contacto del ROG Phone III es el sonido. Los dos altavoces frontales hacen un trabajo sencillamente impresionante, tanto a nivel de volumen como de calidad de sonido. No en vano cada uno tiene su propio amplificador independiente NXP TFA9874.

De móvil normal a móvil gaming con un clic. Gif : Carlos Zahumenszky

En cierto modo, el ROG Phone está diseñado como un PC para gaming. Es grande, sólido, potente, y no hace muchas concesiones a los detalles cuquis que tanto gustan a otras marcas. La pantalla, por ejemplo, no tiene ninguna curvatura y sus marcos superior e inferior son anchos si los comparamos con los de otros topes de gama, pero es que es mejor que sea así. Una pantalla curva hubiera impedido instalar los fantásticos gatillos Air Trigger 3, y probablemente solo hubiera servido para activar funciones por accidente en plena partida.

El ROG Phone no es especialmente fino, y su diseño, aunque más bonito que el de sus antecesores, no es muy estiloso fuera del mundo gamer. Pese a todo ello, su potencia y sus componentes son una sobrada tan grande que lo hacen apetecible incluso para alguien que no esté muy metido en los videojuegos. Si jugar desde el móvil es lo tuyo la conclusión ya es una certeza. No encontrarás mejor móvil para videojuegos que este. Es básicamente la versión de bolsillo de los PC para gaming de la compañía.