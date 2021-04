El teclado para iPad de 12,9 pulgadas se ha quedado obsoleto en menos de un año. Cuesta $350

Imagen : Apple

Malas noticias para cualquiera que comprara un Magic Keyboard de 12,9 pulgadas el año pasado. Si renuevas tu iPad, parece que tendrás que comprar un nuevo Magic Keyboard con él .

Advertisement

El martes , Apple presentó su iPad Pro de quinta generación, y también un nuevo Magic Keyboard. La versión de 12,9 pulgadas, en particular, generó mucha expectación gracias a su pantalla alimentada por miniLEDs . Pero a cambio de un mejor contraste y 1 000 nits de brillo, el iPad Pro más grande de 12, 9 pulgadas también es 0,5 mm más grueso. Puede que eso no parezca gran cosa, pero aparentemente significa que es demasiado grueso para ser compatible con el Magic Keyboard del año pasado. La cuestión es que el Magic Keyboard no es barato. La versión de 12,9 pulgadas cuesta la friolera de $ 349 .

Según iGeneration, que dio la noticia por primera vez, el Magic Keyboard está mecanizado para adaptarse con precisión a los iPad Pro de 2018 y 2020. iGeneration también informó que antes del cierre de la Apple Store, como suele ocurrir antes de un gran evento de Apple, ya no era posible comprar el accesorio para el iPad Pro de 12,9 pulgadas.

Esto es un fastidio para cualquiera que invirtió en un Magic Keyboard de 12,9 pulgadas el año pasado para sus iPad Pro de 2018 o 2020 pensando que funcionaría con modelos futuros. Si bien los usuarios del iPad Pro de 2020 no querrán actualizarse aún , los propietarios del Pro de 2018 han tenido sus modelos durante dos o tres años, que es un tiempo algo más razonable para actualizarse . El problema es que, si quieren seguir usando un Magic Keyboard , tendrán que desembolsar otros $ 349 además del precio inicial de $ 1 099. Hoy en día , todo el mundo espera algún grado de obsolescencia programada por parte de las empresas. Pero el Magic Keyboard salió a la venta en mayo de 2020. ¡Ha pasado menos de un año! ¿Qué demonios , Apple?

Hay un lado positivo en todo esto. El nuevo Magic Keyboard de 12,9 pulgadas es compatible con versiones anteriores de iPad Pro , por lo que si aún no has comprado uno para tu iPad , tienes que esperar a la versión más moderna . Del mismo modo, esto solo afecta al iPad Pro de quinta generación de 12,9 pulgadas. Si compraste el Magic Keyboard de 11 pulgadas, sigue funcionando .

Sería bueno que Apple permitiera cambiar el Magic Keyboard por crédito para hacerse con uno nuevo. Sin embargo, el programa Trade In de Apple solo permite reciclar los periféricos. Los cambios por una tarjeta regalo se limitan al iPhone , el Mac, e l Apple Watch , el iPad y teléfonos Android. Reciclar es mejor que dejar que un equipo en perfecto estado se convierta en basura electrónica, pero no creo que todos se conformen con eso .