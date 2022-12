We may earn a commission from links on this page.

Los guardianes están de vuelta. Cinco años después de su última película en solitario, los Guardianes de la galaxia regresan con la que James Gunn, su director y escritor, promete será la última película de los guardianes como los conocemos. De este equipo. Y su primer tráiler ya está aquí.

Guardians of the Galaxy Volumen 3 incluirá la aparición de un personaje muy interesante en el universo de Marvel, Adam Warlock, interpretado por el actor Will Poulter y a quien ya podemos ver por primera vez en el tráiler. La película parece que se centrará no solo en Warlock sino también en Rocket, cuya historia será una parte vital del film, y que seguramente estará relacionada al villano de la película, el Alto Evolucionador, interpretado por el actor Chukwudi Iwuji, con quien Gunn ya trabajó en la serie Peacemaker.



Si bien Gunn ha dicho que será el final de este equipo de los Guardianes, no necesariamente será el final de los Guardianes de la galaxia. La pregunta es cómo continuarán después, y qué miembros se despedirán para dar paso a nuevos integrantes.



Guardians of the Galaxy Volumen 3 se estrena el 5 de mayo de 2023. La película será parte de la Fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, y será el segundo film de Marvel que veremos en 2023, después de Ant-Man and the Wasp: Quantumania que se estrena en febrero.

Tráiler de Guardians of the Galaxy Volumen 3

Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Volume 3 | Official Trailer

Y aquí está el póster oficial de Guardians of the Galaxy 3