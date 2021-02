Captura de pantalla : Marvel Studios

Tras un arranque que no fue del gusto de todos, el capítulo 4 de Wandavision por fin ha encarrilado la serie hacía derroteros más familiares y queridos para los fans del MCU. Pero si creías que lo que ha pasado hasta ahora es emocionante es solo porque no has visto el avance de lo que viene.



Disney Plus ha publicado un pequeño tráiler de mitad de temporada que avanza algunos de los acontecimientos que veremos en los próximos cuatro capítulos. Es este:

Tráiler de mitad de temporada en inglés:

Tráiler de mitad de temporada subtitulado en español:

A tenor del vídeo, la serie mantiene su tono de comedia televisiva, esta vez ambie nta da en los 80, en los 90, y en algo que se parece mucho a las sit-com actuales como Modern Family. Simultáneamente, los acontecimientos en esa especie de realidad de bolsillo que se ha fabricado Wanda se precipitan, y Vision comienza a hacerse más preguntas de las que le gustarí an a su esposa. El próximo episodio con más claves, como siempre, cada viernes. Procurad verlo lo antes posible o no entrar en redes sociales ese día, porque la comunidad de fans anda un poco suelta con los spoilers. [Marvel]