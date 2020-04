Filed to:

Filed to: Tráilers

Captura de pantalla : Shudder

En el cine de terror nunca es bueno que el niño tenga un compañero de juegos imaginario: piensa en Jodie, el cerdo demoniaco de Amityville Horror; en Tomás, el fantasma de El Orfanato; o Abigail, el no-fantasma de The Haunting of Hill House. Una nueva película titulada Z viene a estremecernos con una trama similar, pero esta vez el factor “terror” se ha elevado a la máxima potencia.

Advertisement

Y por lo que se intuye en el tráiler, el niño con una fuerte imaginación (Jett Klyne) pudo haber heredado ese rasgo (y con él, un mejor amigo verdaderamente macabro) de su madre (Keegan Connor Tracy, de The Magicians y Once Upon a Time) .

Z, dirigida por Brandon Christensen (Still / Born) y coescrita por Christensen y Colin Minihan (Grave Encounters, It Stains the Sands Red ), se estrenará en la plataforma de cine de terror Shudder el 7 de mayo.