Aunque no hay tantos detalles sobre la trama de The Matrix Resurrections, el puñado de avances e imágenes que Warner Bros ha publicado antes del estreno de la película nos han brindado pistas fascinantes sobre lo que llevó a Neo de regreso a Matrix, y por qué la realidad simulada se ve tan diferente esta vez. Estos primeros atisbos de Resurrections resultan familiares , aunque ciertos detalles como las personas involucradas son muy diferentes. El mejor ejemplo : nuevo Morfeo de Yahya Abdul-Mateen II .

Muchos fans se sintieron decepcionados al saber que Laurence Fishburne no repetirá su papel en Resurrections, pero la franquicia Matrix siempre ha tenido un cierto elemento de renacimiento digital incorporado , y era razonable que el personaje de Abdul-Mateen pudiera ser Morpheus renacido con una nueva apariencia. Aunque Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss no se encargaron de explicar esto en su aparición en los Game Awards 2021, el nuevo clip de The Matrix Resurrections parece a arrojar algo de luz .

El breve clip sigue a Neo (Reeves) y Bugs (Jessica Henwick) mientras discuten cómo el movimiento a través de la Matrix ha cambiado considerablemente desde la última vez que el Elegido se conectó . Liberados de la necesidad de usar cabinas telefónicas para saltar entre Matrix y el mundo real, Bugs y su nuevo equipo de luchadores por la libertad consiguen cosas que a Neo y su equipo probablemente nunca pudieron, como convertir puertas en portales . Aún más impresionante, aunque un poco preocupante, es cómo Bugs (una mujer con un tatuaje de conejo blanco) pone a Neo cara a cara con Morfeo en un escenario destartalado destinado a ser una recreación de su encuentro original en Matrix.

La conversación de Neo y Morfeo en el clip implica que cuando los dos se encuentran inicialmente en Resurrections, ya sea por la novedad de la apariencia de Morfeo o la extrañeza de estar de vuelta en la Matrix, pone a Neo al límite de una manera que va a ser importante . No está claro si este nuevo Morfeo está siendo honesto , pero parece que sabe todo sobre su propio pasado mientras juega una mano en la configuración del futuro de Neo. E sto puede ser una señal de que es uno de los personajes más interesantes de The Matrix Resurrections, que llegará a HBO Max y a los cines el 18 de diciembre.