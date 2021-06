El último tráiler de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos dejó varios cameos sorprendentes

Hulk se enfrenta a Abominación en El Increíble Hulk. Imagen : Marvel Studios

La escena pasó tan rápido que probablemente ni te diste cuenta . En el último tráiler de Shang-Chi y la L eyenda de los D iez A nillos, el protagonista asiste a un combate en una jaula . La imagen a penas dura 3 segundos , donde aparentemente podemos ver lo que parece un monstruo verde luchando contra un tipo con túnica. Pero no. No puede ser.

Advertisement

“Algunos fans dijeron: ‘Este se parece un personaje que no habíamos visto en muchos años llamado Abominació n, mientras está luchando contra un personaje que se parece a Wong’, explicaba el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, a Rotten Tomatoes. “Y puedo decir que la razón por la que lo parece es porque se trata de Abominación luchando contra Wong”. Y cuando Feige dice algo así , sabes que es verdad.

No hemos visto a Abominación desde la película de El Increíble Hulk de 2008, que estuvo protagonizada por Edward Norton . Aunque forma parte del canon del Universo Cinematográfico de Marvel y ha habido varias referencias a ella desde entonces, la película se pasa bastante por alto sobre todo porque la compañía reformuló el personaje con Mark Ruffalo como protagonista en las películas siguientes . Sin embargo, aquella película presentó a William Hurt en el papel de Thaddeus Ross, a quien ya hemos visto en numerosas películas desde entonces , y a Tim Roth como Emil Blonsky, un hombre desesperado por poder probar el poder de Banner que se terminó convirtiendo en el malvado Abominación. Ese personaje también había sido casi olvidado, pero recientemente se anunció que interpretará un papel en el próximo programa de Disney Plus She-Hulk, y que ahora, al parecer, también estará en Shang-Chi.

Wong (interpretado por Benedict Wong) apareció por primera vez en Doctor Strange y regresó en Avengers: Infinity War y Endgame. También se espera que vuelva a aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero parece que le veremos antes de eso.

Queda por ver qué tendrá que ver todo esto con la trama de Shang-Chi. El tráiler hace ver que Shang-Chi está luchando contra uno o varios personajes, y tal vez esa sea su introducción como superhéroe en general. Afortunadamente, no tendremos que esperar demasiado para verlo. Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos se estrenará el 3 de septiembre.