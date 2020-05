El último tráiler de The Last of Us II promete un viaje sangriento y emotivo para Ellie

The Last of Us II

El nuevo viaje de Ellie será emotivo. Gif : Naughty Dog / PlayStation.

The Last of Us Part II ya casi está aquí. La secuela del exitoso y popular juego de los estudios de Naughty Dog llegará siete años más tarde, y su último tráiler nos da un pequeño vistazo a la que parece que será una historia llena de terror y tensión para Ellie y Joel.

La primera entrega de The Last of Us llegó en 2013, y desde entonces los fans están esperando saber cómo continúa esta historia que, en su juego original, tuvo un desenlace de infarto y permitió conocer a dos personajes tan interesantes como complejos. Ahora, por fin sabremos qué les ha deparado el futuro, y no parece ser agradable, lamentablemente.

En The Last of US II Ellie ya es una mujer adulta joven, y Joel ha envejecido notablemente, quizás cansado de tanto luchar y correr. Según vemos en el tráiler, en la historia del juego ocurre “algo” que lleva a Ellie a buscar justicia ante los que ocasionaron ese evento violento. Ella se dedicará a darle cacería a los responsables, lo que parece que resultará en un viaje lleno de dolor y violencia.

The Last of Us Part II llega el próximo 19 de junio a PlayStation 4. Pero recuerda, ten mucho cuidado con los spoilers en internet, dado que se han filtrado prácticamente todos los detalles de la historia del juego.

Tráiler en inglés:

Tráiler en español: