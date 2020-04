¡Cuidado! Un empleado descontento publica spoilers de The Last of Us 2

The Last Of Us 2

Imagen : Naughty Dog

Cuidado con dónde haces clic en las próximas semanas si quieres evitar spoilers del nuevo The Last of Us Part II. Según medios especializados como Games Radar, un empleado de Naughty Dog ha publicado de forma anónima varias escenas que arruinan la historia o, como mínimo, revelan giros inesperados del guion.

Las imágenes se filtraron en YouTube durante el fin de semana. Y aunque el canal que las subió originalmente ha sido eliminado, varios usuarios pudieron descargarlas y resubirlas, tanto a YouTube como a foros donde aún persisten.

Naughty Dog, el estudio que ha desarrollado The Last of Us Part II, publicó un comunicado el lunes confirmando que las escenas eran reales, pero prometió a los fans que la experiencia del juego valdrá la pena a pesar de los spoilers:

Sabemos que los últimos días han sido increíblemente difíciles para vosotros. Para nosotros también. Es decepcionante ver cómo se publica y comparte material de un desarrollo antes de su lanzamiento. Haz lo posible por evitar spoilers y pide a los demás que no arruinen a más personas el juego. The Last of Us Part II estará pronto en tus manos. No importa lo que veas o lo que oigas, la experiencia final valdrá la pena. - Naughty Dog

La filtración contiene avances inesperados y muy impactantes sobre The Last of Us Part II. Si quieres jugar al juego sin ideas preconcebidas, será mejor que la evites, pero de lo contrario, podrás encontrar toda la información en webs como Reddit y Resetera, que tienen hilos recopilatorios sobre todo lo que se sabe.

En cuanto a la fuente, Games Radar y periodistas especializados como Jason Schreirer apuntan a uno o varios empleados descontentos con el ambiente de trabajo en Naughty Dog, que se puede resumir en desarrolladores echando horas extra bajo mucha presión, según algunos reportajes de hace escasas semanas.



Sony ha anunciado justo hoy una nueva fecha de lanzamiento para de The Last of Us Part II tras una serie de retrasos. El juego saldrá a la venta el 19 de junio.