El creador de Chernobyl trabaja en una nueva serie de The Last of Us

The Last of Us es una obra maestra en el mundo de los videojuegos, y ahora por fin dará el salto más allá de las consolas PlayStation. Sony y HBO han anunciado que The Last of Us será adaptado como una serie de televisión, bajo la responsabilidad del creador de la serie Chernobyl junto a Neil Druckmann , el escritor del juego.



Si no lo has jugado, The Last of Us es un título de acción y horror que se desarrolla en un mundo postapocalíptico, distinto al resto de juegos de su estilo. En The Last of Us acompañamos a Joel y a Ellie mientras atraviesan parte de un Estados Unidos destruido por un extraño hongo que está acabando con la humanidad, además de grupos de asesinos y bandas criminales, esas típicas de este tipo de mundo.

El juego se centra en su historia y lo que viven los personajes, contando con un guión digno de cualquier película de Hollywood, por lo que su salto a la gran pantalla, o a la pequeña pantalla, iba a suceder tarde o temprano. Desde hace años se sabía que sucedería, la pregunta era cuándo y cómo.

Y ahora conocemos las respuestas. La serie llegará a HBO de la mano de Neil Druckmann, uno de los creadores del juego, junto a Craig Mazin, guionista y creador de la exitosa miniserie Chernobyl.

Eso sí, aún no sabemos cuándo podremos ver la serie, pero probablemente tengamos que esperar al año 2022 para su estreno (o quizás, con mucha suerte, a finales de 2021). Mientras tanto, podremos disfrutar del juego The Last of Us Part II, que llega a finales de mayo de este mismo año.