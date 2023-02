We may earn a commission from links on this page.

Por fin, el nuevo juego de la mítica saga The Legend of Zelda está a pocos meses de llegar, y durante un evento online Nintendo Direct, la compañía ha publicado un nuevo tráiler para el esperado juego, y es el mejor adelanto hasta ahora de lo que podrán hacer los jugadores en Tears of the Kingdom.

El nuevo Zelda es la secuela del exitoso The Legend of Zelda: Breath of the Wild de 2017, y mantiene el aspecto visual general del juego anterior, pero promete expandir en calidad gráfica y, sobre todo, en las mecánicas del juego, comenzando porque Tears of the Kingdom tendrá una mayor verticalidad, contando con “islas voladoras” que Link tendrá que explorar, e incluso vehículos aéreos (una especie de planeador con hélices) y terrestres que podemos ver en el tráiler.

El adelanto en video también muestra una guante reliquia que le otorgará nuevas habilidades a Link para la exploración, y por qué no, para el combate, además de más enemigos y otros detalles en este juego en el que Link estará acompañado de Zelda, para enfrentarse a Ganon.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará el 12 de mayo a Nintendo Switch, y según detalles publicados en el evento Direct, será el primer juego de Nintendo en incrementar su precio a 70 dólares, igualando así el precio de los juegos triple A en otras plataformas.

Tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en inglés

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Official Trailer #2

Tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom doblado al español