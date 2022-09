“Lo hiciste, maldito loco, lo hiciste”. Algo así diría el gran Ian Malcolm de Jurassic Park al leer esta noticia, sin lugar a dudas. Y es que lo primero que he pensado al enterarme de que Hugh Jackman regresará una vez más como Wolverine en una película de Deadpool es: si alguien podía hacerlo, era Ryan Reynolds.

El mismo Reynolds ha confirmado la noticia, anunciando además que Deadpool 3 llegará en el año 2024, como su primera aparición en el universo cinematográfico de Marvel. Pero, ¿cómo es posible que el Wolverine de Hugh Jackman regrese, acaso no murió en la película Logan? Mira, estimado lector, a estas alturas y después de películas como Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange y el Multiverso de la Locura ya deberíamos tener claro que todo puede pasar en el MCU. Si Xavier en cierto modo podo regresar, ¿ por qu é no este Wolverine?

Sí, Logan fue una película en la que vimos morir al Wolverine de Jackman, pero esta se desarrollaba algunos años en el futuro, y básic a mente era su propia película, ignorando algunos acontecimientos claves del resto de películas de los X-Men. ¿Y qué importa? Lo importante es que Reynolds lleva años diciendo que quiere hacer una película de Deadpool con el Wolverine de Jackman (no, la película de 2009 Wolverine: Origins no cuenta), por lo que será un regalo a los fanáticos. Uno que muchos agradecerán, por fin Deadpool y Wolverine juntos, como en los cómics, con ese humor característico de la versión live action creada por Reynolds, y con un anuncio como solo este actor podría hacerlo.

Deadpool 3 se estrena el 6 de septiembre de 2024.