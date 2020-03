En este juego de Mario en primera persona le puedes disparar a los Goombas en la cara

Como parte de las celebraciones de Nintendo sobre el llamado “día de Mario”, o MAR10 (en inglés el 10 de marzo es March 10, o “Mar 10”… ¿lo entiendes?), el desarrollador Sean Noonan ha lanzado una hermosa versión de Super Mario Bros como un juego de disparos en primera persona (o FPS). Por supuesto, el arma no dispara balas sino destapacaños, y algo me dice que a Mario le gustaría acabar rápidamente con montones de Goombas de este modo.

Advertisement

Noonan, un diseñador de niveles del nuevo juego Gear Tactics que también ha prestado su talento a Far Cry y Watch Dogs, lanzó su pequeña versión de un juego de Mario en primera persona, llamado The Super 1-1 Challenge, en la web de itch.io. El desarrollador dice que hizo el proyecto como parte del desafío Mapcore, una campaña de la gente de Discord que asigna a los desarrolladores la reinvención de niveles clásicos de videojuegos. Noonan introdujo la estética típica de Mario en el motor gráfico Unreal Engine 4 como una forma de mejorar su propia comprensión de la plataforma.

Si has jugado algún juego de disparos en primera persona (o FPS), entonces sabrías cómo jugar The Super 1-1 Challenge. Sin embargo, también incluye un par de técnicas específicas de Mario, como golpes al suelo y saltos altos. A pesar del cambio de perspectiva y la adición de un arma, golpear Goombas con destapacaños, romper bloques y descubrir secretos todavía se parece mucho a un verdadero juego de Mario. The Super 1-1 Challenge no es enorme, pero hay mucho que hacer si estás dispuesto a pasar algo de tiempo explorando.

No quiero criticar el juego de Noonan, pero las versiones en Unreal de Super Mario Bros p ueden ser extrañas, y al principio no podía imaginar algo que quisiera menos que un juego de disparos de Mario. Sin embargo, al igual que el título Mario + Rabbids Kingdom Battle, me sorprendió descubrir cuánto disfruté de este experimento. Noonan actualmente no tiene planes de expandir su proyecto, lo que probablemente sea algo bueno teniendo en cuenta el legado de demandas de Nintendo, pero este pequeño juego es un buen vistazo a lo prometedor que podría ser un nuevo género en el universo de Mario.