Imagen : Subway

El año pasado hab lamos de una sentencia en Irlanda donde venían a decir que el pan del Subway no era legalmente pan según sus leyes. Este año, la famosa cadena vuelve a estar en boca de los medios por culpa del atún de sus bocadillos, o lo que sea que se le parece, según varias investigaciones.



La historia viene de meses atrás, aunque ahora ha explotado tras un reportaje del New York Times que retomaba lo que decía The Washington Post en enero , cuando dos consumidores denunciaron el origen del atún de Subway.



Así, la periodista del NYT, Julia Carmel, pidió sándwiches de atún de tres ubicaciones en el área de Los Ángeles, congeló la carne y luego la envió a un laboratorio para determinar si las acusaciones sobre el uso de peces falsos de Subway era verdad.



Foto : Peter Summers ( Getty Images )

El laboratorio, que pidió no ser identificado en el artículo, realizó una prueba de PCR buscando ADN de cinco especies diferentes de atún (según la FDA, hay 15 especies en total que pueden etiquetarse como atún; Subway afirma usar solo dos, barrilete y el de aleta amarilla o claro).



E l laboratorio no pudo encontrar rastro alguno de ADN de atún amplificable en la muestra, ni barrilete, ni aleta amarilla ni ninguna de las otras tres especies analizadas. Según le dijo el laboratorio a Carmel:



Hay dos posibles conclusiones. Una, está tan fuertemente procesado que cualquier cosa que pudiéramos sacar, no pudimos hacer una identificación. O simplemente tenemos algo y no hay nada que sea atún.

Curiosamente, los resultados son diferentes a los mostrados en otra investigación paralela realizada por Inside Edition donde se encontró que las muestras de atún sí eran atún identificable.

Entonces, ¿estamos ante atún o no? Cuentan los expertos consultados por el Times que puede haber varias razones por las que un laboratorio tenga problemas para confirmar la presencia de atún. Según el artículo, cocinar atún puede desnaturalizar el ADN, haciéndolo indetectable. Otra razón puede ser que el proveedor de atún de Subway esté etiquetando mal la carne.



Como decíamos al inicio, la historia viene de tiempo atrás. En enero de este año se presentó una demanda en el Norte de California en la que dos demandantes, Karen Dhanowa y Nilima Amin, alegaban que Subway estaba vendiendo una mezcla “falsamente anunciada” como atún. La denuncia posteriormente se enmendó para argumentar que “no contenía atún barrilete capturado en un 100 por ciento de manera sostenible”.



En medio de la polémica, ayer la cadena respondió con el siguiente comunicado:



Un informe reciente del New York Times indica que las pruebas de ADN son una metodología poco confiable para identificar el atún procesado. Este informe respalda y refleja la posición que Subway ha tomado en relación con una demanda sin fundamento presentada en California y con respecto a las pruebas de ADN como un medio para identificar proteínas cocidas. Las pruebas de ADN simplemente no son una forma confiable de identificar proteínas desnaturalizadas, como el atún de Subway, que se cocinó antes de ser probado.

Como cuentan en The Guardian, el caso ha despertado preocupación entre los consumidores y las respuestas de los competidores. Otros fabricantes de sándwiches han señalado que el atún es una carne relativamente barata, por lo que Subway tiene pocos incentivos para sustituirlo por una versión todavía más barata.



De hecho, los expertos en mariscos han sugerido que Subway no tiene la culpa si su atún en realidad no es atún, “están comprando una lata de atún que dice ‘atún’. Si hay algún fraude en este caso, ocurrió en la fábrica de conservas”, zanjan. [The New York Times, The Guardian, The Washington Post]