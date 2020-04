Esta app de la Agencia Espacial Europea te ayuda a evitar las aglomeraciones y zonas concurridas de tu ciudad

Filed to:

Foto : Carlos Zahumenszky ( Gizmodo )

Aunque termine el confinamiento, la pandemia de covid-19 nos va a obligar a evitar los lugares con mucha gente. La Agencia Espacial Europea y una compañía llamada Lanterne han creado una aplicación que nos puede ayudar. Se llama Crowdless y es una especie de Waze, pero para personas en lugar de autos.



Crowdless analiza datos de satélite completamente anónimos como el número de móviles conectados a la red y los combina con datos de GPS, Google Maps y Google Spaces. El resultado es un mapa en tiempo real que muestra los lugares donde se está reuniendo demasiada gente para que puedas evitarlos.

La aplicación no requiere de ningún registro y tampoco lee ningún dato personal del móvil en el que se instala, pero el usuario puede colaborar si lo desea informando de si los lugares por los que pasa tienen mucha gente en ese momento. Usando la aplicación, la única pega que le encuentro es que no permite buscar lugares lejanos a dónde nos encontremos salvo moviéndonos por el mapa a mano, lo que resulta un poco tedioso. También tiene algunos fallos menores como un espacio vacío que aparece al pasar a modo horizontal. Nada que no sea típico en una aplicación nueva. Por lo demás, parece realmente útil.

Los creadores de Crowdless se comprometen a mantener la aplicación siempre gratuita porque la idea es que sirva para ayudarnos a mantener el distanciamiento social durante lo que dure la pandemia y la fase de recuperación. No obstante, no dejo de preguntarme si servirá para evitar las aglomeraciones en el metro, las de las rebajas o las horas previas a los partidos de fútbol, si es que volvemos a tener eventos deportivos masivos alguna vez. Crowdless está disponible para iOS y Android. [ESA]