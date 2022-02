By

Falta muy poco para que la Steam Deck, el dispositivo híbrido entre consola de videojuegos portátil y PC para gaming de Valve, llegue a las manos de los usuarios. La pregunta que muchos se han hecho hasta ahora es: ¿qué juegos se pueden jugar en una Steam Deck? La respuesta, Según Valve, es “la gran mayoría”, pero ahora hay una forma más exacta de saberlo.

Valve ha publicado una herramienta web que le da un vistazo a tu biblioteca de juegos de Steam y, uno a uno, te especifica si es posible o no jugarlo en Steam Deck, o hasta qué punto tiene soporte el juego en la consola.

Hay cuatro resultados posibles en esta herramienta: “Verificado en Deck”, “Jugable en Deck”, “Sin soporte” y “No se ha probado”. Como indican sus nombres, la primera categoría significa que han verificado que funciona a la perfección en la consola portátil, la segunda opción significa que se puede jugar el juego pero quizás necesite de cierto esfuerzo en la configuración o al jugar, la tercera opción claramente significa que que no tiene soporte el juego en Deck, y la última, que Valve aún no ha comprobado su compatibilidad.

Según la compañía, Valve está probando mas juegos diariamente para actualizar la lista de títulos compatibles y así facilitar a los usuarios jugar mas cosas en la nueva consola, que llegará al mercado a partir del 25 de febrero. Algunos juegos que han verificado que funcionan son Half-Life 2, Frey, Death Stranding, Left 4 Dead 2, Sekiro: Shadows Die Twice, Yakuza: Like a Dragon, Stardew Valley, Portal 2, FTL y otros. Algunos juegos que no son compatibles son Half-Life: Alyx (algo que era de esperarse, ya que es un título para realidad virtual), Warhammer Vermintide 2, Lost Arkane y otros.

Puedes comprobar cuáles juegos de tu biblioteca de Steam son compatibles con Steam Deck en esta web oficial. [vía Valve / IGN]